L’arrivée des consoles nouvelle génération est sur le point de tomber et tout l’équipement les concernant doit être adapté pour l’occasion.

La même chose se produit avec le Application mobile PlayStation, qui a reçu un lifting visible habillé pour le grand jour.

Dans cette nouvelle mise à jour de l’application pour consoles Sony (cela fonctionnera pour PS4 et PS5), nous voyons en un coup d’œil plusieurs changements notables tels qu’un nouvelle conception d’interface, connexion directe au PS Store, à la fonction de message intégrée ou au prise en charge du chat vocal.

Faites de l’application un point de rencontre pour les joueurs

La création de l’application PlayStation a toujours eu pour objectif d’être une suite de la console, un point où les joueurs pouvaient profiter de leurs jeux même via le smartphone et non avec le DualShock (désormais DualSense).

En outre, un autre objectif de l’application pour Sony est d’être un point de rencontre communautaire, et c’est là que cela a le plus affecté avec cette mise à jour.

Il chat vocal avec jusqu’à 15 participants en est une très bonne preuve, mais aussi l’intégration des messages, l’effort pour faire le expérience plus fluide et un design plus attrayant.

Nous le voyons dans l’image suivante.

D’autres nouveautés fournies avec cette mise à jour sont la possibilité de téléchargements à distance et intégrés, disponible pour PS4 et PS5, un alimenter avec des nouvelles officielles sur PlayStation et les développeurs ou la possibilité de envoyer des messages à nos amis.

De même, vous pouvez également profiter d’une fonction exclusive pour PS5, qui est la possibilité de allumer la console à distance, gérez votre stockage et connectez-vous rapidement depuis l’application.

