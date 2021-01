Nintendo a mis fin à l’utilisation de l’application Netflix sur Wii U et 3DS

L’application Netflix n’est pas encore disponible sur Nintendo Switch, mais elle l’est sur les anciennes consoles de l’entreprise: en effet, sur les dernières machines Nintendo, la plateforme de vidéo à la demande est accessible sans problème sur d’autres plateformes comme la Wii U ou 3DS. Aujourd’hui, la société japonaise a souhaité mettre fin à la fonction vidéo à la fois sur la console Wii U et sur le portable Nintendo 3DS, qui étaient compatibles.

Sans Netflix sur les deux consoles

Nintendo a lui-même annoncé cette décision via son eShop, la boutique numérique qui regroupe toutes les applications et jeux vidéo de toutes ses consoles. SSi nous acceptons d’essayer de télécharger l’application Netflix, nous verrons un avis indiquant qu’à partir du 31 décembre 2020, elle n’est plus disponible pour de nouveaux téléchargements., bien que ceux qui l’ont déjà peuvent le télécharger à nouveau.

Message de remerciement de Nintendo après ces années de Netflix sur Wii U et 3DS

Ça oui, Le service de ces applications ne sera disponible que jusqu’au 30 juin 2021, jour où Netflix cessera directement de fonctionner sur WiiU et Nintendo 3DS, y compris tous les systèmes des deux familles de consoles. Ceux qui ont utilisé la plateforme sur ces consoles devront trouver de nouveaux sites pour regarder leurs séries et films à la demande. Nous ne savons pas si l’application atteindra la console hybride, mais pour le moment ni la société vidéo ni Nintendo n’ont fait une annonce sur cette possibilité: Pour l’instant, les seules plateformes de streaming disponibles sur Switch sont YouTube et Hulu.