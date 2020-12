Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 19:17

Après diverses rumeurs, Funimation a officiellement confirmé que sa demande de Commutateur Nintendo Il sera disponible à partir de demain. La mauvaise nouvelle est que pour le moment, il ne sera disponible qu’en États-Unis et Canada, et nous devrons attendre encore un peu leur arrivée à Mexique et autres pays d’Amérique latine.

«Vous ne le réduirez plus jamais. L’anime arrive sur la Nintendo Switch pour la première fois de l’histoire grâce à la nouvelle application Funimation remaniée. Disponible demain!

Vous ne le laisserez plus jamais tomber. Anime arrive pour la toute première fois sur Nintendo Switch via le nouveau look rafraîchissant de l’application Funimation. À venir demain! @NintendoAmerica Lisez sur: https://t.co/TetOe3OP18 pic.twitter.com/x5rC5b0Wm1 – Funimation (@FUNimation) 14 décembre 2020

Comme mentionné dans le tweet, nous parlons de la nouvelle version de l’application de Funimation, qui comprend les éléments suivants:

– Un tout nouveau look et sensation.

– Des filtres entièrement nouveaux et une page de «Mon anime».

– Calendrier de sortie de l’anime.

Mais oui, comme mentionné au début, ici dans Mexique il faudra attendre encore un peu pour pouvoir profiter de cette nouvelle application, et malheureusement il n’y a même pas encore de fenêtre de lancement possible.

La source: Funimation

