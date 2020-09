L’application officielle pour Love Island États-Unis La saison 2 a mélangé les noms et les photos de De’Andre Heath et Mike Jenkerson dans un récent sondage. Chaque nouvelle saison de Love Island présente beaucoup de célibataires qui espèrent trouver une âme sœur grâce à cette expérience folle. Au cours de la première année de l’édition américaine, 25 candidats ont été présentés en seulement 32 jours. En général, la version britannique de Love Island dure près de 60 jours et présente en moyenne 30 insulaires. Dans l’ensemble, les fans sont habitués à ce que le spectacle soit une porte tournante pour les beaux concurrents célibataires qui entrent et sortent.

Jusqu’à présent, la saison 2 de Love Island USA a déjà présenté 26 candidats en seulement trois semaines. Cependant, dix de ces insulaires ont été amenés par le biais de la torsion de Casa Amor, ce qui a rendu leurs présentations moins brusques que lors de la première saison de l’émission. La présentation des nouveaux membres de la distribution a été suffisamment fluide pour que les téléspectateurs puissent suivre leurs noms, leurs personnalités et leur caractère unique. L’une des plus grandes plaintes concernant la saison 1 était que les fans n’avaient pas passé de temps avec certains des insulaires et, par conséquent, avaient à peine appris à les connaître. Cette année, le spectacle fait un excellent travail en présentant beaucoup de candidats sans qu’ils se perdent dans le shuffle.

Malheureusement, l’application officielle Love Island USA ne semble pas suivre les noms et les visages des insulaires ainsi que les fans. Après l’épisode du mercredi 9 septembre, l’émission a publié le sondage suivant sur son application officielle: « Quel nouveau garçon devrait Kierstan envisager? » Les options étaient les gars nouvellement introduits de la torsion Casa Amor: Aaron Owen, De’Andre Heath, Jalen Noble, Mike Jenkerson et Pat Albasha. Sauf que le nom de De’Andre est apparu avec la photo de Mike, et le nom de Mike est apparu avec la photo de De’Andre. De plus, le nom de De’Andre était mal orthographié «D’Andre». Ci-dessous, une capture d’écran des images que les fans ont vues sur l’application officielle de l’émission.

C’est certainement un défi pour tout le monde de suivre les ajouts constants de Love Island USA à la distribution. Cependant, il est toujours décevant pour les fans de voir que l’application officielle de l’émission fait des erreurs très évitables en confondant les noms et les visages de deux candidats qui ont l’air extrêmement différents l’un de l’autre. Ce sondage a été publié vers 22 h HE, immédiatement après la diffusion de l’épisode sur la côte est. Près de quatre heures plus tard, l’application montre toujours la confusion entre les visages de De’Andre et Mike dans ce sondage particulier. En fin de compte, il faut se demander ce qui aurait pu se passer si cette confusion avait eu lieu lors de votes publics à enjeux élevés qui pourraient conduire à l’élimination d’un insulaire.

Espérons que l’application de la saison 2 de Love Island USA apprendra de ces premières erreurs et évitera les futures. Après tout, les noms et les visages confus peuvent être un sujet très délicat pour beaucoup de gens.

Love Island États-Unis diffusé tous les soirs à 21 h HNE sur CBS.