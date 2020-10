Google a officiellement annoncé une nouvelle fonctionnalité de “Appels vérifiés” pour votre application téléphonique, qui est conçue pour fournir plus d’informations lorsqu’une entreprise vous appelle. Appels pris en charge afficher le nom de l’entreprise, la marque, un petit badge pour montrer qu’elle a été vérifiée et le motif de votre appel.

Compatible avec plus d’appareils

La fonction est fournie avec le application de téléphone google, qui est normalement préchargé sur les téléphones Pixel et Android One. Cependant, Google dit maintenant sera disponible en téléchargement sur plus de téléphones avec Android Pie et supérieur, y compris les téléphones phares de Samsung et LG. Les téléphones compatibles pourront installer l’application à partir du Google Play Store, puis la définir comme leur application d’appel par défaut.

Nouvelle fonctionnalité “Appels vérifiés”

Selon la façon dont les entreprises l’utilisent, la fonction d’appel vérifié peut être d’une grande aide, pas seulement pour savoir qui appelle (aide à éviter les appels de spam), mais aussi pour indiquer clairement quand il peut être nécessaire de tout abandonner pour prendre un appel. Par exemple, vous voudrez peut-être arrêter ce que vous faites pour prendre un appel de votre banque au sujet d’une éventuelle transaction frauduleuse, mais refuser un appel marketing de la même entreprise.

La fonction Appels vérifiés permet aux entreprises telles que les banques d’indiquer la raison de votre appel lorsqu’elles vous contactent. La fonction Appels vérifiés permet aux entreprises comme les banques d’indiquer la raison de votre appel lorsqu’elles vous contactent. Google

Selon Google, la fonction il profite également aux entreprises parce que les gens sont beaucoup plus susceptibles de prendre un appel vérifié. Bien que la société ne partagera pas de chiffres spécifiques, elle a déclaré avoir vu un augmentation significative de la probabilité que les clients répondent aux appels lors des tests de fonctionnement. Google affirme également avoir constaté une augmentation confiance des consommateurs après le lancement de son SMS vérifié l’année dernière. Il est important que les entreprises soient incitées à utiliser ces fonctionnalités, car les appels vérifiés dépendent de la fourniture proactive d’informations à Google pour que la fonctionnalité fonctionne.

Google promet transparence et sécurité dans cette nouvelle fonctionnalité

Selon une page d’assistance de Google, les appels vérifiés fonctionnent en demandant à une entreprise d’envoyer un ping au serveur de Google avec son numéro de téléphone, votre numéro de téléphone et la raison de son appel avant de vous appeler. Votre application de téléphone compare l’appel entrant avec les informations qu’il reçoit de Google et si les deux correspondent, affichez l’appel comme vérifié. Le serveur de Google supprime ces informations “en quelques minutes”. Google nous dit que les entreprises peuvent utiliser la fonctionnalité indépendamment du fait qu’elles passent des appels en masse ou individuellement, et qu’elle a des mesures de Sécurité pour empêcher les entreprises d’en abuser.

La fonctionnalité pourrait offrir un grande amélioration par rapport aux systèmes d’identification d’appels existants car il vérifie que les entreprises sont ce qu’elles prétendent être, en plus de montrer la raison de votre appel. Cela devrait également fonctionner quelle que soit votre entreprise, selon Google.

Maintenant disponible en Espagne

Google signale que les appels vérifiés sont déployés dans le États-Unis, Mexique, Brésil, Espagne et Inde à partir d’aujourd’huiet prévoit d’ajouter d’autres pays au fil du temps. L’application Google Phone sera disponible au téléchargement à partir de cette semaine, communique Google.