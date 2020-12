Atteindre de telles figures symboliques mérite toujours d’être reconnu.

Le nombre de téléchargements d’une application est une donnée pertinente, car il faut supposer que si ses enregistrements sont très élevés, ce sera le signe que quelque chose de bien se cache derrière elle. Compte tenu de cela, le application de téléphone google a atteint le nombre symbolique et important de 500 millions de téléchargements, un indicateur sans équivoque de votre bonne santé.

L’application pour le téléphone Google a commencé comme exclusive pour ses propres smartphones, le Google Pixel / Nexus, mais petit à petit, elle s’est étendue aux smartphones d’autres marques. À tel point qu’il est déjà courant de le voir dans des terminaux phares tels que Nokia, Asus, Motorola, Xiaomi ou Microsoft, entre autres, par défaut.

À partir d’avril 2020, Google a ouvert la main pour pouvoir le télécharger depuis le Play Store, et les nombres ont grandi comme de l’écume. Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, “Google Phone – Identification de l’appelant et antispam”, comme on l’appelle en espagnol, rassemble déjà dans son dossier plus de 500 millions de téléchargements et il ne serait pas surprenant qu’elle atteigne des nombres encore plus importants en peu de temps.

Encore loin du “milliard”

Obtenir une application à télécharger 500 millions de fois n’est pas une mince affaire, nous n’allons pas venir maintenant nuire à Google. D’autres applications telles que Pinterest ou Zoom l’ont également réalisé, mais tous sont à mi-chemin pour remporter le trophée le plus convoité: celui d’un milliard de téléchargements.

Il y a quelques mois à peine, c’est une autre application de la société américaine Google Docs qui a reçu la médaille de platine pour son entrée dans un club aussi sélect auquel seules des applications aussi exclusives que Netflix ou Dropbox.