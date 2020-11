“ Je pars ” vient d’atterrir sur le Google Play Store et l’Apple Store: une application pour organiser vos obsèques et communiquer vos dernières volontés à vos contacts les plus proches. L’application vise à créer des messages personnalisés pour nos contacts, ainsi qu’à refléter les détails sur les funérailles, les derniers souhaits et autres.

À une époque de pandémie qui a augmenté le nombre de décès de manière exponentielle par rapport à l’année dernière, il peut être assez controversé de lancer une application de ce style. Malgré cela, nous voulions l’essayer pour voir ce qu’il offre, puisque c’est la chose la plus curieuse que nous ayons vue dans les magasins d’applications.

Toute prévision est petite avec cette application

«Je pars» est conçu comme une application pour créer votre «volonté sociale» et organiser les détails de vos funérailles. L’application est encore assez verte puisque, sans aller plus loin, la section «testament de vie» ne fonctionne pas (ils indiquent que nous pourrons le faire bientôt). Lors de l’ouverture de l’application, nous trouvons une interface assez minimaliste, mais ici l’important est le contenu: nous allons écrire des choses à nos contacts au cas où nous mourrions.

La première chose que nous devons faire est de configurer les contacts, avec la version gratuite, nous devons le faire un. Les champs à remplir sont vos nom, prénom, email et numéro de téléphone. Il suffit de renseigner le nom obligatoirement, mais si nous voulons qu’ils soient notifiés à l’avenir, il est pratique de remplir tous les champs. «Je pars» garantit que le contenu de l’application est crypté, de sorte que ces données, sur papier, sont protégées.

Dédicaces et demandes pour les funérailles: avec cette application, nous pouvons noter ce que nous voulons être envoyé à nos contacts.

Une fois les contacts ajoutés, nous avons plusieurs options: créer des dédicaces, des demandes et ajouter des confidents. Le confident doit être notre personne de confiance, car il sera en charge d’activer l’envoi des dédicaces, l’avis de décès et tout ce que nous avons rempli dans l’application. Il sera nécessaire que vous soyez inscrit dans l’application et que vous acceptiez notre invitation confidentielle. De cette façon, le moment venu, vous pouvez communiquer l’heure, la raison du décès et envoyer des notifications aux autres contacts de l’application.

Avec “ Je pars ”, en plus de créer des dédicaces pour les contacts que nous voulons, nous pouvons enregistrer certains des détails de nos funérailles

Dans la section des demandes on peut choisir le type de funérailles, bien que pour le moment nous ne pouvons choisir qu’entre religieux et séculier. De la même manière, il est possible d’ajouter des textes de rappel pour les contacts, ainsi que de refléter la chanson que l’on souhaite jouer à l’enterrement.

Quant aux dédicaces, nous pouvons les relier à nos contacts afin qu’ils reçoivent un PDF avec ladite dédicace le moment venu. Dans celui-ci, nous pouvons mettre un texte et une image d’en-tête. Lorsque le confident l’autorise, les contacts recevront votre dévouement.

‘Je pars’, en bref, vous permet d’envoyer des notifications à nos contacts avec des dédicaces et des derniers voeux pour les funérailles. La version premium vous permet de notifier jusqu’à 100 contacts à la fois par e-mail et SMS, tandis qu’avec la version gratuite, nous pouvons notifier 13 contacts par e-mail.

