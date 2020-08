Le le nouveau système d’alerte rapide aux tremblements de terre sur la côte ouest des États-Unis est appelé ShakeAlert. Le but de cette nouvelle application de Android est d’identifier un tremblement de terre en secondes immédiatement après leur survenue. Fondamentalement, il est chargé de calculer l’intensité possible pour envoyer une alarme aux personnes impliquées dans le tremblement de terre afin qu’elles puissent être sécurisées le plus rapidement possible.

Android, Shake Alert: l’application pourrait vraiment sauver de nombreuses vies

L’application utilise un réseau de 700 sismomètres qui sont distribués sur le territoire de la côte ouest des USA et enregistrent les ondes P généré par le système. Ceux-ci, également appelés primaires, atteignent la surface en se combinant avec les ondes L et R, respectivement d’Amour et de Rayleigh.

ShakeAlert est le résultat de la collaboration de divers organes fédéraux des États, des universités et, en plus, de l’ETH Zurich. Les sismomètres sont l’élément critique de tout cela, car plus ils sont nombreux, meilleure est leur intervention. En Californie, il a fallu beaucoup de temps et d’argent pour les mettre en service. Cependant, tout le monde n’a pas les ressources nécessaires comme la Californie il y a des smartphones.

Dans ce cas, il entre en jeu Google: tout ce dont vous avez besoin est un téléphone portable avec le système d’exploitation Android pour faire partie du « système d’alerte aux tremblements de terre Android ». En fait, tous les téléphones ont un petit accéléromètre à bord, il suffit d’installer une application pour faire du téléphone un mini-sismomètre, même assez sensible. Ainsi, en cas de choc, des serveurs dédiés entreront en jeu.