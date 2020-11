Tous les joueurs ont en tête le nom de Lara Croft. Après tout, il s’est présenté comme l’un des personnages les plus complets et avec de grands défis à relever. Ce ne sont pas seulement ses compétences, mais son désir de connaître et de découvrir les mystères qui ont captivé la moitié du monde, en suivant de près ses grands pas dans des œuvres surprenantes telles que Shadow of the Tomb Raider.

Mais Lara a encore beaucoup à nous offrir, cette fois avec une proposition légèrement différente de ce que les joueurs attendaient. Développé par Emerald City Games Tomb Raider Reloaded est introduit, un jeu mobile gratuit qui devrait arriver sur les appareils mobiles en 2021 et qui, bien sûr, apportera toute l’action des jeux dans nos poches.

Tomb Raider Reloaded | Square Enix

Pour le moment il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas, mais Square Enix a déjà voulu rapprocher un peu son travail avec un petit teaser cela nous montre le grand changement de l’héroïne. Par conséquent, nous avons devant nous une aventure qui sera surprenante et que sans aucun doute aucun fan de ce grand personnage ne devrait manquer. Bien sûr, le design du costume rend hommage, sans aucun doute, aux premières apparitions du personnage.

Ce que nous devons savoir, c’est que c’est un titre gratuit qui mettra en vedette des microtransactions à l’intérieur. Par conséquent, tous les joueurs désireux de vivre leur grande action en auront l’opportunité sans aucun problème. Bien sûr, il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître à la fois la date de lancement et les plateformes de Tomb Raider Reloaded.