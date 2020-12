LES SIMPSONS: Lorsque les touristes font grimper les prix des achats de Noël à Springfield, Marge décide d’ouvrir la maison des Simpsons aux pensionnaires dans l’épisode “White Christmas Blues” des SIMPSONS diffusé le dimanche 15 décembre (20h00-20h30) ET / PT) sur FOX. THE SIMPSONS ™ et © 2013 TCFFC TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Nombreux sont ceux qui ont déjà décoré leur maison avec les décorations traditionnelles pour recevoir Noël, l’une des fêtes les plus importantes de l’année où famille, amis et couples passent les vacances à célébrer et à célébrer la précédente l’année prochaine. D’un côté, il y en a plus traditionnels lors du choix des décorations, et de l’autre nous les avons tellement modernes et fanatiques de séries comme Les Simpsons qui décident d’honorer la famille jaune avec un arbre qui leur est dédié:

Photo de l’arbre de nos Simpson de r / TheSimpsons

“SABendiksen” est l’utilisateur qui a partagé avec la communauté comment vous avez décoré l’arbre dans votre salon. On y voit les personnages principaux de la série Matt Groening envahir complètement toutes les branches du sapin. Enfin, nous aimerions recommander un cadeau possible à tout adepte des Simpsons, au cas où vous ne sauriez pas quoi offrir.

