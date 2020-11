L’envoi d’argent via WhatsApp est déjà activé pour certains utilisateurs de l’application en Inde: ils peuvent effectuer des paiements mobiles en profitant de l’infrastructure des banques du pays. De cette manière, il est possible de payer la contribution à un cadeau, d’acheter des produits directement auprès d’une autre personne et de toute autre transaction privée.

L’histoire de WhatsApp avec les paiements mobiles s’étend dans le temps puisque nous lisons depuis de nombreux mois sur l’intégration à la plate-forme. En fait, WhatsApp a déjà introduit les paiements mobiles en Inde en 2018, bien qu’à l’époque, il s’agissait d’une version bêta et WhatsApp a dû l’arrêter en raison de problèmes réglementaires. Et maintenant, réessayez: l’envoi d’argent via WhatsApp est déjà actif en Inde.

Envoyez de l’argent à plus de 160 banques

Envoi d’argent via WhatsApp. Image Facebook

Facebook est déterminé à apporter les paiements mobiles WhatsApp dans le monde entier, mais a été déclenché à chaque fois qu’il a essayé. En Inde, ils ont déjà dû arrêter la bêta, comme cela s’est produit au Brésil en juin 2020: après avoir introduit des transferts d’argent en profitant des plateformes Mastercard et Visa, la Banque centrale du Brésil a ordonné la cessation d’activité «préserver un environnement concurrentiel approprié». Malgré les revers, WhatsApp continue d’avancer.

Comme Facebook l’a officiellement annoncé, l’envoi d’argent fonctionne désormais officiellement en Inde. Les utilisateurs de ce pays peuvent payer leurs contacts depuis l’application et chaque fois que vous intervenez dans la transaction avoir un compte dans l’une des banques prises en charge, actuellement plus de 160 (via l’interface de paiement unifiée ou UPI). L’essai initial sera progressivement disponible pour les utilisateurs de WhatsApp en Inde, mais pour l’instant est limité à environ 20 millions d’utilisateurs (WhatsApp comptait déjà plus de 400 millions d’utilisateurs en 2019). Comme l’a confirmé la National Payments Corporation of India (NCPI), un organisme avec lequel WhatsApp a travaillé en étroite collaboration pour apporter des paiements au pays, l’application a les mains libres pour les étendre.

WhatsApp propose des paiements mobiles limités à 20 millions d’utilisateurs en Inde. Le pays compte plus de 400 millions de personnes qui utilisent activement l’application

Le mécanisme choisi par WhatsApp pour envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs est assez similaire au Bizum espagnol. Il faut cliquer sur le bouton de paiement de l’application (il fait partie des options d’envoi de documents ou de localisation) et effectuer l’envoi en joignant le montant d’argent. Auparavant, vous devez enregistrer vos coordonnées bancaires dans WhatsApp: Il est indispensable d’avoir un compte auprès de l’une des entités UPI et une carte de débit.

Facebook garantit que les paiements mobiles sont conçus avec une sécurité et une confidentialité solides. Vous devez saisir votre code PIN personnel pour chaque envoi et les transactions sont effectuées via le réseau bancaire UPI.

