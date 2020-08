La série télévisée signée avait été

LES ventilateur plus implacable continuer à faire des demandes contre la coureur de spectacle Modrovitch, concernant l’actualité de la nouvelle saison. Là Modrovitch en fait, il essaie de plaire, dans la mesure où il est permis, large public de Lucifer.

Dans l’article précédent, nous avons essayé de comprendre les tweeter concernant le sort de la bien-aimée couple dieux Deckerstar.

Aujourd’hui découvrons quelque chose de plus sur le nombre d’épisodes et sur le leur durée. En fait, le gestionnaire de programme, à travers un autre Tweet, souligne qu’il ne peut pas dire grand-chose, mais rassure les fans qui épisodes ils seront plus longs que d’habitude, pour une durée d’env. 50/60 minutes chacun, donnant la possibilité pour mieux clarifier l’histoire et le sort des personnages.

«A tous les Lucifans qui se demandent quand sortira la première partie de la saison 5 souligne le co-showrunner, nous saurons aussi quand vous le saurez! La post-production avance lentement en raison de Covid «

Y a-t-il quelque chose à s’inquiéter? Non, précisément parce que le même producteurs rassurer le Publique sur bon succès de travail. continue Joe Henderson: «Nous nous débrouillons plutôt bien. Nous espérons avoir une réponse à vous donner dans les plus brefs délais! «

nous avons hâte de voir, dès que possible, le nouvelle saison de la bien-aimée Roi des enfers, Lucifer.

Il y a quelques jours, la série télévisée est sortie sur de petits écrans laissant ses fans sans voix.

Chloé et Lucifer découvrent que les démons sont désormais arrivés à Los Angeles: lorsque ce dernier les confronte, révélant qu’il n’a pas l’intention de retourner en enfer, le groupe kidnappe le petit Charlie, fils d’Amenadiel et de Linda, pour utiliser le rituel que le père Kinley il voulait utiliser sur Lucifer afin de faire de lui le nouveau roi des démons (une position que seul un ange ou tout autre être céleste peut occuper).