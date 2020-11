Jusqu’à présent, la version PC était restée sur Origin malgré l’arrivée de TF2 chez Valve.

Le dernier été, Arts électroniques a changé sa politique d’exclusivité sur PC: certains des jeux qui jusqu’alors ne pouvaient être trouvés que sur Origin ont également été publiés sur Vapeur. L’un d’eux est Titanfall 2, qui fait facilement partie des jeux les plus appréciés de la génération qui vient de se terminer. Ce n’était pas comme ça pour sa préquelle, qui était restée isolée … jusqu’à aujourd’hui.

Nous ne nous y attendions pas du tout, mais EA a publié le premier Titanfall sur Steam le 20 novembre. Plus précisément, c’est le édition deluxe, qui comprend le jeu de base et neuf cartes supplémentaires. De plus, en tant que promotion de lancement, vous pouvez le trouver avec 60% de remise sur la plateforme Valve (7,99 euros) ou dans un bundle qui comprend également sa suite, avec une réduction encore plus agressive.

Même si vous l’avez sur Steam, vous aurez besoin d’Origin pour jouer En regardant le fichier du jeu, nous constatons que le jeu est livré avec un support pour les cartes Steam, à la joie de nombreux fans, ainsi que DRM tiers (ce qui signifie que Origin s’ouvrira à chaque fois que vous jouez), ce qui ne sera pas apprécié par autant. Dans l’ensemble, c’est toujours un FPS féroce fortement recommandé. Avec cela et Apex Legends, tout l’univers TF a atteint le domaine de Valve.

Notre camarade Alex Pascual a donné au jeu une note A à sa première, et si vous me permettez de commenter, j’ai aussi trouvé que c’était génial même sans une véritable campagne individuelle (ce qui était l’un des temps forts de TF2). Que nous réserve l’avenir? Respawn Entertainment vient de célébrer le premier anniversaire de Star Wars Jedi Fallen Order, et EA n’exclut pas un Titanfall 3 … bien que sans aucun plan concret pour le moment.

