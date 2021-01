Au cours des premières heures de ce samedi depuis les réseaux sociaux ainsi que divers médias, ils ont confirmé la nouvelle du décès du célèbre présentateur Larry King, décédé il y a quelques heures, l’homme de 87 ans après avoir été admis dans un hôpital de Los Angeles après avoir été testée positive pour Covid-19.

Dans un communiqué publié par diverses personnes proches de Larry King, il a été indiqué que le personnage emblématique des émissions nocturnes «est décédé ce matin au CCentre médical Cedars-Sinai de Los Angeles après une dure bataille contre le coronavirus ».

«Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur, animateur et ami Larry King», souligne la note publiée sur les réseaux, tout en ajoutant que «depuis 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, Les milliers d’interviews, de récompenses et de récompenses mondiales de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur. “

Larry King était connu pour avoir hébergé le programme Larry King Live sur CNN pendant plus de 25 ans.

Également entre les années 60 et 70, il avait des programmes tels que Miami Undercover et Sports-à-la-King, étaient les projets qu’il a réalisés entre 1960 et 1970.

La portée nationale de ce présentateur est venue en 1978 avec le programme La mutuelle du roi, qui a été diffusé de 12h à 5h dans les studios de Mutual Broadcasting System.

Le 29 juin 2010, le présentateur a annoncé qu’il quitterait son ro pour accueillir Larry King Live, la dernière édition de cette production étant diffusée le 16 décembre 2010.

La vérité est que le présentateur n’est pas resté immobile dans le monde des médias. Deux ans après sa retraite, en mars 2012, il a confondu Ora TV, un projet confondu avec l’homme d’affaires mexicain Carlos Slim, à travers lequel des programmes tels que Larry King maintenant et Politique avec Larry King.

Bien que nous parlions d’un présentateur qui a gagné en popularité grâce à ses apparitions sur le marché américain, la vérité est qu’il a réussi à se forger une image solide à travers le monde, avec laquelle l’annonce de sa mort est devenue une nouvelle mondiale.

Les réseaux sociaux n’ont pas manqué l’occasion de licencier une personne devenue une tendance dans le monde du divertissement.

À la fin de cette note, le terme Larry King était la deuxième tendance la plus importante sur le marché mexicain avec plus de 255 000 tweets associés.

Larry King est mort du coronavirus, sûrement le meilleur intervieweur pur de l’histoire. Crack brutal avec un grand sens de l’humour pour rire de lui-même, et d’un gars intelligent qui a su durer six décennies au sommet. pic.twitter.com/fDvwSVh46U – Jordi Wild (@JordiWild) 23 janvier 2021

On estime que la star de la télévision américaine Larry King a fait quelque 40000 interviews tout au long de sa carrière, peut-être la plus dérangeante était celle qu’il a faite avec Mark David Chapman, le meurtrier de John Lennon, via micro-ondes depuis 1992. pic.twitter.com/lCuxFhh9s8 – Carlitos DM (@ carlitosdm66) 23 janvier 2021

Photographie non publiée d’Amparo Grisales portant le célèbre présentateur de télévision Larry King en 1938. RIP pic.twitter.com/l5fyrHiKW8 – Tweet 1A (@ Tweet1A) 23 janvier 2021