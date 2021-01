Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bandai Namco et FromSoftware n’ont rien partagé sur ce qui est peut-être leur projet le plus important pour 2021, ELDEN RING. Ce titre a été annoncé à la mi-2019, mais depuis lors, il n’y a pas eu de mise à jour de développement substantielle. Cependant, cela n’a pas empêché les fans d’alléger l’attente en collaboration avec la communauté en attente du projet et a récemment eu beaucoup de choses à dire non pas à cause d’une annonce officielle, mais à cause de la révélation du concept art officiel du jeu.

ELDEN RING a de nouveau attiré l’attention après que l’artiste Gabriel Björk Stiernström a partagé des illustrations conceptuelles d’ELDEN RING sur sa page ArtStation, qui a donné un aperçu de l’art qui devait être généré et qui a finalement servi à produire la bande-annonce. jeu révèlent. Cela a attiré beaucoup d’attention compte tenu de la sécheresse du titre, ce qui a finalement conduit Gabriel à retirer le matériel artistique de sa page ArtStation.

Image: Zumaduma (via reddit)

L’art conceptuel révèle des détails intéressants de la bande-annonce d’ELDEN RING

Cependant, les illustrations étaient disponibles assez longtemps sur Internet pour que les utilisateurs puissent les enregistrer et les partager sur le reddit officiel du jeu et en révéler plus sur certains détails de la bande-annonce qui pourraient faire partie du jeu. Nous disons cela parce que dans les images, il y avait de nombreux modèles du forgeron qui apparaît dans la bande-annonce brisant l’ELDEN RING. Le premier détail qui attire l’attention est lié à la possible qualité androgyne ou hermaphrodite de cette apparente divinité. Dans la bande-annonce, il n’est pas possible de distinguer le sexe de ce forgeron, car il a les muscles et le teint d’un homme et n’a pas de seins prononcés, alors que son visage a des traits féminins.

Quelque chose d’intéressant est que dans le matériau que Gabriel a partagé, on peut voir un modèle du forgeron qui canalise mieux les traits féminins, car on voit que la divinité est une déesse qui a davantage le teint d’une femme et qui couvre son buste d’un vêtement qui couvre également le bas et qui ressemble à une robe. Un autre détail intéressant est que les illustrations sont vues d’un point éloigné contrairement à la bande-annonce et il est possible de distinguer que la femme n’a pas de jambes, mais que la partie inférieure de cette divinité est enracinée au sol.

De plus, dans l’art de Gabriel, vous pouvez voir les différentes idées pour créer le piédestal sur lequel l’anneau légendaire dont il est question dans la bande-annonce et dont le jeu tire son nom est brisé. Dans les images que certains utilisateurs ont récupérées, il est possible de voir que les différentes versions présentent de légères modifications géométriques, mais presque toutes se réfèrent aux racines et aux branches, ce qui pourrait coïncider avec les rumeurs sur le thème du jeu qui ont récemment été révélées. Ces illustrations présentent également divers modèles de ce que le forgeron a utilisé pour détruire l’anneau. Nous vous laissons avec un GIF que Gabriel a partagé et la section de la bande-annonce sur laquelle il a travaillé avec Digic Pictures.

Un nouvel art conceptuel d’Elden Ring a été révélé aujourd’hui par l’un des artistes qui a travaillé sur la bande-annonce originale de l’E3. 👀 Galerie complète: https://t.co/rayGRd2XnU #EldenRing #FromSoftware pic.twitter.com/dC6H5MFOid – Okami (@ Okami13_) 14 janvier 2021

L’acte de Gabriel a beaucoup donné à parler sur Reddit

Gabriel est apparu sur reddit pour expliquer son implication dans la bande-annonce d’ELDEN RING. L’artiste a précisé qu’il n’a travaillé que sur la section de la bande-annonce dans laquelle apparaît le forgeron et non sur le jeu vidéo lui-même, de sorte que les fans veulent trouver des informations officielles sur le jeu, ils ne le feront pas. L’artiste a expliqué que Digic Pictures était la société responsable de cette partie de l’annonce de l’E3 et qu’il s’agissait du premier projet auquel il a été affecté dans l’entreprise, qui a récemment publié son travail dans une bande-annonce officielle.

Selon les informations, l’artiste Gabriel a travaillé sur ce projet il y a 2 ans, en janvier 2019 et ne savait pas pour quoi il travaillait, seulement que le nom du client était FromSoftware. Le créateur a expliqué que, comme dans d’autres œuvres d’art conceptuelles externes, les clients apportent une idée et les artistes la projettent sur des images ou d’autres matériaux dans une séquence répétitive jusqu’à ce que le client soit satisfait du résultat. C’est pourquoi dans l’œuvre partagée par Gabriel, il existe plusieurs versions du forgeron et du maillet ou du sceptre avec lequel l’anneau mythique est détruit.

Malgré cela, de nombreux fans espèrent que plus d’informations sur le jeu commenceront enfin à circuler, car il semble que les accords de confidentialité pourraient prendre fin. Nous vous tiendrons informé.

Bien sûr, tout cela a définitivement contribué à la tradition qui continue de croître sur le reddit officiel du jeu, car beaucoup ont remercié Gabriel pour cet acte et l’ont déjà incorporé dans l’histoire en tant que Saint Gabriel le Premier, qui a alimenté les fans à la veille des nouvelles. Les responsables du projet et accusent Bandai Namco d’avoir éventuellement forcé le matériel de l’artiste à être retiré d’Internet, ce qui n’est pas confirmé.

Qu’avez-vous pensé de l’art qui est apparu dans le jeu? Dites le nous dans les commentaires.

La sécheresse des informations sur ELDEN RING se poursuit, mais les initiés disent que le développement du jeu est presque terminé et qu’il devrait y avoir des nouvelles sous peu. De plus, un message d’un employé de FromSoftware a permis de raviver l’ambiance autour du jeu.

On ne sait pas quand ELDEN RING sera disponible, mais il devrait faire ses débuts sur consoles et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

