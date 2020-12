Comme nous, vous attendiez depuis longtemps cette compatibilité universelle de Google Assistant avec tous les écouteurs … même ceux qui se connectent par câble!

Écrit par Damián García dans Google Applications

Personne n’est surpris puisque nous parlons de Google Assistant comme le service vedette du géant de Mountain View, ce n’est pas en vain que nous savons tous grâce à la dernière E / S Google que l’Assistant souhaite devenir la clé de l’interaction homme-machine entre l’utilisateur et son smartphone Android.

Peut-être à cause de cela, il était étrange de voir comment le assistant intelligent des Californiens ne s’intègrent bien qu’avec leurs propres Pixel Buds et certains écouteurs sans fil tiers, avec la promesse éternelle d’une compatibilité universelle que, comme nous l’ont dit les compagnons de Verge et d’Android Police, il est enfin arrivé.

Et c’est que oui, on peut déjà confirmer que l’intégration de Google Assistant est étendue à pratiquement tous les casque avec USB-C et prise audio 3,5 mm, qui permettra aux utilisateurs d’accéder directement à toutes les fonctions de l’assistant.

Savoir plus: La raison pour laquelle Google annule tant de ses projets

Vous pouvez donc accéder à l’Assistant Google à partir de n’importe quel casque filaire

Comme nous l’avons mentionné, à ce jour, seuls les écouteurs “optimisés pour la compatibilité avec l’Assistant Google” pouvaient accéder directement aux services d’intelligence artificielle du géant de la recherche, quelque chose que dans le cas des écouteurs filaires, seuls les Pixel Buds USB-C de Google pouvaient se vanter.

Était une limitation majeure pour un service que vous souhaitez monopoliser les interactions futures avec nos smartphones, et qu’il joue déjà presque exclusivement dans le cas d’Android Auto et de Google Home, donc évidemment de Californie, ils promettaient une intégration universelle depuis des années.

Ainsi, à partir de maintenant, lorsque nous utilisons des écouteurs filaires «non optimisés», nous verrons comment une notification est déclenchée ce qui indiquera que nous pouvons invoquer l’assistant simplement en appuyant sur le bouton d’action des écouteurs eux-mêmes qui est généralement à côté du microphone.

Cela nous fera entendre le son d’activation et nous pouvons parler directement à l’Assistant Google pour régler les minuteries, créer des rendez-vous, écouter les notifications ou effectuer des actions avec votre smartphone sans même le toucher.

De Verge, ils nous ont dit que l’ont testé avec succès avec les Apple EarPods avec prise audio standard, à partir d’un mobile Pixel 4A avec la dernière version d’Android 11 et le correctif de sécurité de novembre. Dans tous les cas, il s’agit d’une nouveauté importante mais limitée chez les utilisateurs, car beaucoup des derniers téléphones Android, la plupart dans les gammes les plus nobles, ont déjà supprimé la prise casque… Bonne nouvelle, quoi qu’il en soit!

Savoir plus: Google Pixel Buds, analyse: les deuxièmes parties peuvent être bonnes