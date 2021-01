Le prochain Asus ROG Phone a commencé à fuir sous forme d’images, également en vidéo. Nous regardons le design extérieur du téléphone, nous connaissons certaines fonctionnalités futures du matériel, et nous connaissons même un élément distinctif: un écran arrière secondaire qui permet d’afficher des couleurs, des animationsJe connais même le logo Asus ROG.

Le renouvellement des gammes bat son plein: même si nous sommes en 2021 depuis quelques jours, nous avons déjà vu la nouvelle génération de Samsung Galaxy, le S21. Xiaomi a également renouvelé ses modèles emblématiques, le Xiaomi Mi 11. Et Asus ne sera pas en reste car son ROG Phone 4 est presque prêt, sûrement avec le processeur Snapdragon 888. Ledit mobile a déjà été divulgué, même en vidéo. Et tout indique qu’il aura un élément caractéristique: la lunette arrière secondaire.

L’Asus ROG Phone 4 remplace la LED de couleur arrière par un écran

Image de Weibo (via My Smart Price)

Il n’y a pas si longtemps, Asus a renouvelé sa famille de mobiles de jeu depuis l’Asus ROG Phone 3 est à peine six mois sur le marché. Héritier de lignes agressives, de spécialisation multimédia et de logiciels conçus pour tirer le meilleur parti des jeux, l’Asus ROG Phone 3 comprend également les LED colorées caractéristiques qui distinguent presque tous les périphériques pour joueurs. Tout indique que cela va changer avec la prochaine génération.

Nous avons déjà le Asus ROG Phone 4 premières fuites, un mobile qui serait déjà sur le point d’être distribué comme nous l’avons vu dans les vidéos d’utilisation. Comme le montrent des médias tels que XDA Developers, le futur téléphone apparaît avec des lignes de conception agressives, montre la construction en aluminium habituelle et semble être la grande taille à laquelle les téléphones mobiles spécialisés dans les jeux sont habitués.

Asus inclurait le Snapdragon 888 dans son ROG Phone 4, comme cela est logique en raison des hautes qualités de traitement graphique qu’offre le nouveau SoC. La prise en charge des réseaux 5G serait garantie, également la vitesse maximale dans les réseaux WiFi, obligatoire pour jouer en ligne. De plus, il aurait un minimum de Mémoire RAM de 8 Go, il viendrait avec Android 11 et offrirait une charge ultra-rapide avec un Chargeur 65 W inclus.

Parmi tout ce qui est filtré, le plus frappant est l’écran secondaire du téléphone. Dans la quête d’attirer plus d’attention, Asus aurait changé son système LED arrière pour un écran secondaire saisissant. Cela peut montrer le logo ROG, par exemple, également différentes animations et couleurs. L’écran peut être personnalisé à partir des paramètres de l’interface Asus.

L’Asus ROG Phone 4 conserve son esthétique “ gamer ” avec un écran arrière qui permettrait d’ajouter des lumières colorées, des animations d’appel ou des personnalisations, entre autres fonctionnalités

On ne sait pas quand Asus présentera le ROG Phone 4, mais tout semble indiquer qu’il ne reste plus grand chose. De cette manière, la commercialisation en début d’année avec le Snapdragon 888 serait assurée; renouveler la famille si Qualcomm revient pour mettre à jour son “ top ” Snapdragon en été, comme cela s’est produit avec le Snapdragon 855+ et le Snapdragon 865+. Nous devrons garder une trace de ce Asus ROG Phone 4.

Via | Développeurs XDA

Partager L’Asus Rog Phone 4 semble avoir fui sur une vidéo montrant un curieux écran secondaire