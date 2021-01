Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Dimanche dernier, le 10e épisode 64 de l’anime Attack on Titan, intitulé «Declaration of War», a été publié. L’épisode a été très bien accueilli par le public, frisant la perfection sur iMBd, obtenant 11 000 votes avec une moyenne de 9,9 sur 10. Mais cet épisode n’a pas plu à tout le monde, puisque l’étude MAPPA a rapporté avoir reçu de multiples menaces contre ses membres, parmi les plus touchés est le réalisateur Teruyuki Omine, qui a été harcelé par des fans agacés sur Twitter.

Les critiques du réalisateur et de l’épisode sont données par quelque chose de très spécifique: la musicalisation d’une scène. La musique utilisée pour “un certain moment choquant” était très différente de celle attendue par certains fans, affirmant avoir ruiné la scène. Ainsi, quelques heures après la diffusion, les réseaux sociaux de l’étude MAPPA et Teruyuki Omine ont été inondés de fans agacés à cause de l’épisode.

Omine a décidé de publier une déclaration remerciant les fans pour leur soutien après les menaces d’un groupe minoritaire du fandom, mais la controverse s’est poursuivie, obligeant Omine à supprimer les tweets publiés et à rendre son profil privé.

Avez-vous vu le dernier épisode de l’anime? Qu’as-tu pensé du choix du réalisateur en matière de musique? Les critiques sont-elles justifiées?

