Le prix du cuivre est à la hausse, une hausse qui pourrait affecter l’économie mondiale et c’est que selon Igor’s Lab, de nombreux fabricants accumulent autant de cuivre que possible, ou de produits qui utilisent du cuivre pour assurer leur production à futur avec ce matériau. En effet, le métal demandé est en constante augmentation, ce qui se traduit par une augmentation du coût de production dans presque tout et par conséquent, une augmentation du prix des produits que nous achetons.

Vous avez sûrement lu le titre de cette note et pensé “Le cuivre? Qu’est-ce que le cuivre a à voir avec le prix des choses?” Mais laissez-moi vous dire cher lecteur que le cuivre est présent dans la plupart des objets que nous utilisons, plus que vous ne le pensez, en particulier dans les appareils électriques en raison de la conductivité élevée que ce métal présente. Selon des fabricants anonymes qui ont parlé avec Igor:

“Le coût du cuivre est passé de 5 000 $ / T à plus de 7 300 $ / T. Le coût augmenterait à nouveau à la fin de l’année pour les câbles et aussi pour certains autres composants.”

«Pour cette raison, nous n’avons d’autre choix que d’accepter cette augmentation des coûts qui affectera également directement les consommateurs. Les nouveaux prix seront reflétés dans les produits qui seront envoyés à partir de janvier 2021 “



La réalité est que les prix ont déjà augmenté et continueront probablement de le faire dans un proche avenir. Il est à noter que cette augmentation de 15% du cuivre ne se traduit pas par une augmentation de 15% des produits, mais une augmentation comprise entre 5% et 10% est toujours attendue pour les produits arrivant à partir de janvier 2021 Ce qui est inquiétant, c’est que si cette hausse se poursuit dans les mois suivants, les prix pourraient être encore plus élevés que prévu, augmentant considérablement le prix des objets qui utilisent le plus ce métal: les objets technologiques.

