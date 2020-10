Il existe deux types de personnes: celles qui traitent tous les vêtements de la même manière et se croisent les doigts pour s’assurer que tout se passe bien, et celles qui regardent méticuleusement les étiquettes du linge. Les instructions de lavage incluent parfois un court texte avec les choses les plus importantes, mais elles sont généralement incluses icônes avec symboles de lavage.

Maintenant, avouons-le, les gens ordinaires connaissent à peine la différence entre une icône d’un fer à repasser avec un, deux ou trois points dessus, vous devez donc recourir à des tableaux de significations ou … à une application. Oui, il existe une application pour cela: Laundry Snap est une application avec laquelle vous prenez une photo de l’étiquette du vêtement et cela interprète ce que cela signifie.

La technologie au service de la blanchisserie

Laundry Snap se définit comme une application qui utilise apprentissage automatique pour identifier les étiquettes de vêtements. En pratique, il s’agit essentiellement d’un système de reconnaissance qui recherche les icônes connues sur les étiquettes de vêtements et vous montre ce qu’elles signifient.

L’application vous aide à ne pas endommager vos vêtements de deux manières: d’une part, elle a un guide dans lequel il indique la signification de chaque symbole. Le guide, trié par catégories (lavage, javellisant, séchage, repassage et nettoyage à sec), permet de trouver facilement l’icône qui vous intéresse rapidement.

L’autre façon est utilisation de la caméra mobile pour analyser le tag. Tout d’abord, une photo est prise et après un certain temps, l’application identifiera les symboles qu’elle a trouvés et leur signification. Le degré de confiance de l’application dans le fait qu’elle a correctement identifié l’icône est indiqué.

Comme dans d’autres applications similaires, le résultat dépend beaucoup de la qualité de la photo et de la clarté des symboles: plus la photo est parfaite, meilleurs sont les résultats. Lors de nos tests, l’application a correctement identifié certains des symboles et en a ignoré d’autres. Considérant qu’il s’agit d’une première version, il est prévisible qu’elle s’améliorera avec le temps.

Laundry Snap a été lancé il y a quelques jours et est disponible à la fois dans l’App Store et sur Google Play, bien qu’il ne soit pas disponible dans le Google Store pour le moment. Est une application gratuit et pour le moment, il n’y a aucune publicité d’aucune sorte.

Lessive Snap

Partager LaundrySnap est une application qui interprète les icônes sur les étiquettes de vêtements pour savoir comment elles sont lavées