Le jeu de l’année The Last of Us Part II est sans aucun doute l’un des meilleurs titres de cette génération, mais il n’a pas été sans polémique. Depuis sa sortie, un certain nombre de joueurs ont exprimé leur mécontentement excessif face à la manipulation du personnage Abby avec de multiples commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Cette haine a atteint un tel point que le studio Naughty Dog a dénoncé une campagne de harcèlement contre Laura Bailey, en mettant sa voix et son corps dans le personnage. Des mois plus tard, l’actrice a parlé de son rôle d’Abby.

Je ne m’attendais pas à autant de haine

L’actrice derrière Abby de The Last of Us Part II a déclaré qu’elle savait que le personnage allait provoquer des réactions négatives, mais n’a pas anticipé l’ampleur des réactions négatives qu’elle a reçues. Dans une interview avec Game Informer, Bailey a ajouté que les fuites avaient un rôle à jouer dans le fiasco car les gens étaient incapables de vivre l’histoire dans son contexte. L’actrice elle-même n’a pas aimé Abby au début quand elle a commencé à jouer, mais elle a finalement réalisé que le personnage n’était pas censé être aimé..

«C’était difficile, mais je pense que c’est une histoire incroyable, et je pense qu’Abby est, mec, l’un des personnages les plus incroyables que j’ai jamais joué. Il connaissait l’histoire; Je savais dans quoi je m’embarquais, et quand ‘Day One’ avec Abby est arrivé, je n’ai toujours pas aimé Abby. Je n’ai pas aimé ma performance. Je n’aimais pas le personnage. Je me souviens avoir joué pendant trois heures sur “Day One” en tant qu’Abby et avoir parlé à [mi esposo] Travis, et j’ai dit: «Je n’aime pas ce que j’ai fait. Je ne vais pas bien. C’est terrible. Je ne sais pas comment ils m’ont choisi. Toutes ces années de travail sont vaines. Et Travis a dit: «Tais-toi, retourne et continue à jouer parce que tu es manifestement très partial en ce moment. Et comme je continuais à jouer, je me suis dit: ‘Oh d’accord, je devais juste m’acclimater parce que je ne l’aimais pas. Je n’aimais pas Abby.

Ce sont sans aucun doute des déclarations surprenantes et inattendues. Bailey n’aimait pas le personnage d’Abby au début, mais elle n’a jamais imaginé toute la haine qui accompagnerait le personnage après la sortie mondiale.. Rappelons qu’après 6 mois de sortie de The LasT of Us Part II, Sony a publié une bande-annonce pour en savoir plus sur l’histoire d’Abby pour en savoir plus sur son passé, son présent et les motivations qui l’ont amenée à se venger d’un personnage très aimé du jeu.

▪ Date de sortie: 19/06/2020