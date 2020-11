Nous continuons à faire le tour du stockage illimité de Google Photos qui ne le sera plus.

Google a largué la bombe et nous avons été un peu surpris tout en sachant que ce jour finirait par arriver que nous le voulions ou non. Car oui, c’est réel, le 1er juin 2021, le bicoca du stockage illimité gratuit dans Google Photos prendra fin, bien qu’avec une exception: les Google Pixels.

La société américaine a inclus sa gamme de smartphones actuel (voici la clé) comme les seuls appareils qui pourraient continuer à profiter de cet avantage une fois la date limite passée. Cela deviendrait ainsi un semble probablement très apprécié par les utilisateurs lors de la prise de décision d’achat au sein d’un marché mobile de plus en plus saturé et homogène.

La stratégie tournerait autour d’autres points de vue précédemment tels que celui de la Samsung Galaxy S10 avec un skin exclusif Fortnite ou également 4 mois gratuits de YouTube Premium. L’affaire est d’offrir une valeur ajoutée pour faire douter l’utilisateur et Google a jeté quelque chose qu’il avait dans sa main par-dessus bord.

Les nouveaux Pixels n’auront pas d’accès illimité

Lorsque nous mettions l’accent sur le mot courant, c’était pour une raison impérieuse. Selon plusieurs médias américains (ce que Google lui-même a confirmé plus tard), le Pixels qui arrivent sur le marché après le 1er juin 2021 ils seront comme n’importe quel smartphone d’autres marques et aura une limite de 15 Go dans le stockage de votre compte Google.

De cette façon, les seuls appareils qui auront un référentiel infini pour leurs fichiers seront les téléphones Google qui ont arrivé en magasin avant la date limite susmentionnée dans lequel tout changera. Ce sera donc le cas des Pixel 1, 2, 3, 4 et 5, et de leurs variantes correspondantes dans la même gamme.

Est-ce une mesure correcte?

Nous n’allons pas être ceux qui discuteront maintenant des succès ou non d’une entreprise de renommée mondiale avec des centaines de milliers de followers, mais nous considérons que Google a raté une opportunité en termes d’avoir un grand avantage concurrentiel sur leurs rivaux.

Nous sommes conscients que conserver tout le matériel de Google Photos et, pour plus avec la fonctionnalité de stockage illimité, peut être un coût élevé pour Google, mais, en parlant En termes de valeur ajoutée, une belle opportunité a été manquée.

Google a sans aucun doute amélioré ses téléphones au fil des ans, leur offrant un appareil photo spectaculaire et des performances fluides grâce à un compatibilité native avec tous ses services. Mais avec les sauts et les limites des innovations des smartphones, cela ne suffit pas, par conséquent, toute fonctionnalité supplémentaire peut faire la différence.

Et nous sommes dans ceux-là. Y a-t-il tellement de Pixels vendus que Google a décidé d’éliminer le stockage illimité de Google Photos sur ses prochains téléphones parce que c’était cher? Ce surcoût hypothétique était-il vraiment inabordable vu qu’il pourrait être facteur positif clair dans la décision d’achat de l’utilisateur?

Il semble que Google a mis ces problèmes et d’autres dans un équilibre et a pris la décision que nous connaissons tous. Même ainsi, nous continuerons à penser que Google a raté un avantage concurrentiel crucial pour l’avenir qu’il tenait dans la paume de sa main.