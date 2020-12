Dans le troisième épisode de The Walking Dead, un personnage fait son apparition qui devient peu à peu une icône de la série produite par AMC. Il s’agit de Carol Peletier, une femme soumise, épouse et mère qui a dû quitter son domicile dans l’intention de trouver un refuge sûr à Atlanta.

Il ne reste plus rien de cette femme soumise depuis longtemps. Carol est devenue un personnage féroce. Oui, avec de nombreux contrastes, contradictions et même obsessions, mais ils ont sans aucun doute servi à lui mériter une place dans le cœur des fans de The Walking Dead.

Rappelons que dans la saison 10 de la série basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, Carol a été un facteur décisif pour que notre groupe de survivants se retrouve victorieux contre “The Whisperers”. Bien sûr, c’était aussi pour Alpha de faire rage contre la communauté, mais cette lutte de personnalités et de folie était très importante dans l’histoire de la saison. Comme nous l’avons dit, loin se trouvait cette Carol craintive et modérée du premier opus de The Walking Dead, diffusé dans le lointain 2010.

Carol le guerrier

Contrairement à ce qui arrive à Carol dans les bandes dessinées, dans l’adaptation télévisée de The Walking Dead, les événements sont très différents pour cette femme. Il en va de même pour Sophia, sa fille et son mari violent, Ed.

On le sait, le sort des personnages est en quelque sorte planifié par les showrunners, mais le succès et l’acceptation des personnages découragent parfois de tels plans. C’est ce qui est arrivé à Carol. Scott Gimple, écrivain et producteur, ainsi que le showrunner de The Walking Dead depuis un certain temps, a déclaré que à plus d’une occasion, il a été soigneusement étudié quand Carol mourrait.

La même chose a déclaré Glen Mazzara, showrunner de The Walking Dead pendant la saison 3. Selon les plans, Carol rencontrerait sa fin pendant cette saisonCependant, il a été décidé de donner une continuité au personnage et d’être sauvé de justesse de l’invasion de marcheurs dans la prison.

Gimple a en outre confirmé que le voyage de Melissa McBride dans le Carol était magnifique et qu’il était convaincu qu’elle pouvait «faire n’importe quoi». Et est-ce que Carol est devenue un personnage clé de The Walking Dead, avec une histoire qui lui est propre, avec une lutte profonde et complexe dans son esprit et dans sa personne.

L’avenir de ‘The Walking Dead’ et Carol

Le personnage joué par Melissa McBride ne serait pas le même sans Daryl (Norman Reedus). La longue histoire derrière les deux, leur chimie, leur amitié complexe et profonde, en ont fait les personnages préférés de la série.. À tel point qu’ils continuent à se battre. Il ne faut pas oublier que les deux seront présents dans le prolongement de la saison 10 de The Walking Dead, qui commencera à être diffusé le 28 février 2021. À une autre occasion, nous avons expliqué pourquoi nous pensons que Daryl sera le dernier homme debout, Carol sera la dernière femme debout?

En revanche, la fin de The Walking Dead a été annoncée pour sa saison 11, une tranche de 24 épisodes qui sera diffusée en 2021 et 2022. Mais pour Carol ce ne sera pas tout, un spin-off a déjà été confirmé qui mettra en vedette précisément elle et son grand partenaire, Daryl. Cette série dérivée est dirigée par Scott Gimple dans l’histoire, tandis qu’Angela Kang est le showrunner. Et, bien qu’il ne soit pas encore intitulé, il devrait sortir en 2023.

Il faut noter que L’univers de Walking Dead semble loin de se fermer. En plus des séries dérivées comme Fear The Walking Dead et World Beyond, AMC travaille déjà sur une anthologie intitulée Tales of The Walking Dead.

Le ‘Deadverse’ a beaucoup de vie

Également, Rick Grimes (Andrew Lincoln) revient dans trois films. Dont nous n’avons toujours pas de titres ou de dates de sortie mais, jusqu’à présent, ils sont encore en développement. Apparemment, cet univers a beaucoup de vie devant lui. Il est vrai que le nombre d’audiences a baissé saison après saison, cependant, il a toujours une audience importante.

Quant à l’histoire de la bande dessinée, rappelons que la fin s’est produite dans le numéro 193 de la publication de l’année dernière, en 2019. Quoi qu’il en soit, il y a un long chemin à parcourir pour dire au revoir à The Walking Dead et, comme nous l’avons vu, aussi pour dire au revoir à Carol, ce personnage très pertinent dans la franchise.

