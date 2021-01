Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’environnement nordique, l’histoire des Vikings et la mythologie de leurs cultures sont des éléments attractifs à exploiter dans un jeu vidéo et il ne fait aucun doute que s’il y a des terres que l’on aime visiter virtuellement, ce sont celles du nord de l’Europe. Cela dit, si vous êtes fan de ce type de proposition, cela vous intéresse, car Iron Gate Studio est sur le point de lancer un accès anticipé pour son nouveau jeu coopératif, Valheim.

Valheim, une aventure viking épique

Par le biais d’un communiqué de presse, Coffee Stain Publishing et Iron Gate Studio ont annoncé les débuts de Valheim dans Steam Early Access, avec cette aventure épique de Viking commençant le 2 février. Comme révélé dans sa présentation été 2020, Valheim nous présente un monde ouvert inspiré des terres nordiques et avec un style graphique lo-fi qui met en valeur l’abstraction de ses personnages et de ses décors.

Dans le monde de Valheim, créé de manière procédurale, notre objectif principal sera de récupérer les terres qui ont été conquises par les ennemis d’Odin et pour cela nous aurons à notre disposition toutes sortes d’armes et d’équipements, ainsi que des ressources pour construire des châteaux et des forts. revendiquant le territoire comme le leur.

Si l’idée de Valheim est de survivre, avec un style de combat basé sur des mouvements défensifs, elle favorise également l’exploration et la progression, donc l’une de ses attractions est de se lancer dans l’horiont à la recherche de nouveaux endroits où cela sera possible. construire différentes colonies.

Selon Richard Svensson, PDG d’Iron Gate Studio, Valheim ne sera pas un jeu facile, mais il aura le bon équilibre pour présenter un défi: “Valheim est très difficile. Vous mourrez beaucoup. Vos amis mourront beaucoup. Mais nous espérons avoir atteint cet équilibre entre être inutilement brutal et offrir une expérience enrichissante et stimulante. “

Félicitez Odin! Valheim navigue sur Steam Early Access le 2 février 2021 ⚔️💪 Aiguisez vos armes et ralliez vos Vikings les plus fiables, alors que vous partez pour un voyage vers la rédemption https://t.co/bEmGYWj9LQ Annonce bande-annonce ci-dessous!

#Valheim #Vikings #indiegame #survival pic.twitter.com/kumCSdbUHL – Valheim (@Valheimgame) 18 janvier 2021

Pour sa part, Albert Säfström, PDG de Coffee Stain Publishing, a déclaré: “Le monde que nous avons créé est vaste et varié, et il y a de la place pour bien plus encore. Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux joueurs dans notre communauté et de travailler ensemble pendant la Phase d’accès anticipé. En version bêta, Valheim a déjà commencé à bâtir une communauté fidèle et engagée. C’est important pour nous en tant qu’éditeurs. Explorer le monde de Valheim, c’est comme être là-bas au lieu d’être dans un monde virtuel. Lorsque beaucoup d’entre nous sont pris au piège à l’intérieur, rencontrant virtuellement des gens, c’est une bouffée d’air frais et ce dont nous avons besoin ces jours-ci.

Valheim est en développement pour PC, via Steam.

