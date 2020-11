Comme nous le savons tous, cette Nintendo 2020 fête son anniversaire, c’est-à-dire que son icône par excellence fête son anniversaire. En effet, actuellement le Big N célèbre le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Il y avait beaucoup de rumeurs sur une compilation de certains de leurs jeux, et finalement, sans le manger ni le boire, ils ont sorti le Super Mario Bros.35th Anniversary Direct dans lequel cette compilation est sortie (Super Mario 3D All-Stars) , ainsi que d’autres jeux pour célébrer cet anniversaire, tels que Super Mario Bros.35, Mario Kart Live: Home Circuit, Super Mario 3D World + Bowser´s Fury ou le lancement de Game & Watch: Super Mario Bros. Et voici l’anniversaire ne fait que commencer!

Mario continue de célébrer

Et c’est ça, Nintendo a jeté la maison par la fenêtre. Nous venons d’apprendre qu’il a lancé un portail pour célébrer ce 35e anniversaire. Dans ce portail, nous pouvons accéder toutes les informations à propos de cette célébration, ainsi qu’une chronologie mario. Sur cette chronologie, nous pouvons mettre notre date de naissance et voir quels jeux de plombier moustachu sont apparus dans notre année de naissance, ainsi que savoir quel âge nous avions au lancement de chaque jeu.

Les prix Super Mario vous attendent tous les jours du 16 au 11 avec la soirée de remise des prix du 35e anniversaire de Super Mario Bros.! # SuperMario35 Si vous avez un compte Nintendo ou en créez un avant le 16-11, vous obtiendrez un bonus spécial: https://t.co/cP253rYzQD pic.twitter.com/alu7YVcwzc – Nintendo Espagne (@NintendoES) 2 novembre 2020

Comme pour tous les grands anniversaires, Nintendo a voulu préparer une grande fête avec beaucoup de cadeaux, rien de plus et rien de moins que 35 jours de cadeaux dans celui-ci. Dès le lendemain 16 novembre au 20 décembre, Nintendo tirera au sort dans ce Soirée de remise des prix beaucoup de cadeaux inspirés de la star de l’anniversaire, tels que des jeux Mario, des ensembles LEGO, des accessoires, des vêtements ou des jouets et des jeux de société. Il est très facile de participer. Faut juste créer un compte My Nintendo avant le 16 novembre et vous recevrez automatiquement deux participations pour chaque tirage quotidien par courriel.

Il n’y a pas de meilleure façon de continuer la fête. Nous sommes impatients de participer à ces tombolas. Et vous?

