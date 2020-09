Le 5G Open Innovation Lab (5G OI Lab), un programme de démarrage financé par T-Mobile, Intel et la NASA, a dévoilé aujourd’hui sa deuxième cohorte d’entreprises.

Le laboratoire de Bellevue, dans l’État de Washington, a fait ses débuts début mai et a terminé son premier programme de 12 semaines en juillet. Il vise à aider les entrepreneurs à tirer parti de la technologie 5G et à établir des liens avec une variété de partenaires des sphères publique et privée.

Contrairement à de nombreux accélérateurs et incubateurs, le laboratoire ne prend pas de participations dans les startups. Mais les sociétés de parrainage obtiennent un accès anticipé aux investissements de capital-risque potentiels et font partie du processus de sélection de la cohorte. Ils ont également la chance de travailler avec des startups en démarrage qui pourraient devenir le prochain géant de la technologie d’un milliard de dollars.

Le laboratoire est également membre fondateur d’une «Innovation Partner Zone» de l’État de Washington, une alliance développée par le ministère du Commerce pour aider à stimuler la collaboration entre les institutions, les organisations gouvernementales et les entreprises. Les laboratoires nationaux du nord-ouest du Pacifique, le comté de Snohomish, l’Université de l’État de Washington (WSU), l’Université de Washington, T-Mobile et la ville de Bellevue font partie de la «zone d’innovation ouverte 5G», en plus du laboratoire.

La 5G est la prochaine génération de service sans fil qui devrait ouvrir la voie à des villes plus intelligentes, à des téléchargements plus rapides, à des voitures autonomes et à d’innombrables autres innovations difficiles à prévoir, tout comme les piliers de la technologie tels que Uber et Snapchat ne pourraient pas l’être. attendus jusqu’à ce que la 4G et la LTE rendent leurs modèles commerciaux possibles.

Voici les 16 nouvelles entreprises, avec les descriptions du laboratoire:

Bluebox Labs: Bluebox utilise Co-pilot pour offrir un écosystème logiciel abordable pour n’importe quelle voiture, offrant sécurité, commodité et économies à l’utilisateur.

FreedomFi: FreedomFi utilise du matériel de base, des logiciels open source et un spectre partagé CBRS pour créer des réseaux LTE privés rentables et les futurs déploiements IoT 5G.

GenXComm: GenXComm a développé une technologie avancée pour le déploiement de la 5G qui peut fonctionner dans une variété de bandes, y compris la bande CBRS sans licence optimisant l’utilisation du spectre en permettant à la communication de transmettre et de recevoir simultanément – sur la même fréquence.

Innov8.ag: Innov8.ag combine des données sur l’exploitation et hors de l’exploitation avec l’apprentissage automatique pour éclairer les décisions des producteurs et maximiser l’efficacité des ressources.

Kubermatic Gmbh: La plate-forme de Kubermatic automatise les opérations des clusters Kubernetes dans des environnements multi-cloud, sur site et de périphérie avec une interface utilisateur de gestion unique, répondant au défi opérationnel de l’exécution de Kubernetes à grande échelle.

IA latente: l’IA latente fournit LEIP, un flux de travail modulaire et entièrement intégré pour simplement et accélérer la formation et le développement de l’IA pour l’informatique de pointe.

Mangata Networks: Mangata Networks fournit une couverture mondiale évolutive, avec des solutions satellitaires et terrestres pour des liaisons de retour à haute capacité et abordables.

MATRIX Labs: MATRIX Labs propose des cartes de développement abordables pilotées par FPGA avec des capteurs, des microphones et des protocoles de communication sans fil pour faciliter la création d’applications IoT.

Megh Computing: Megh Computing fournit une plate-forme d’analyse de streaming en temps réel avec accélération AI + utilisant des FPGA pour les déploiements Edge-to-Cloud.

mimik Technology, Inc.: mimik fournit une plate-forme hybride edgeCloud pour permettre à tout appareil informatique doté d’une capacité de serveur, augmentant la confidentialité des données et la vitesse de développement tout en réduisant la latence et le coût de l’hébergement cloud.

MixComm: MixComm est la société «Antenna to AlgorithmTM» qui résout les défis qui limitent les performances 5G mmWave en étendant la plage de liaisons, en réduisant la consommation d’énergie et en réduisant les coûts système avec leurs CI et modules RFSOI Front End.

Moeco IoT: Moeco combine une plate-forme Web avec des capteurs à faible coût pour fournir une solution de bout en bout pour la gestion des données et des capteurs ainsi que la génération d’informations.

Nodle: Nodle est un réseau sans fil décentralisé de millions de smartphones et d’appareils Bluetooth connectant des personnes et des objets de manière privée et sécurisée.

PerVices: PerVices propose une solution de transmission et de réception multicanal flexible utilisant ses plates-formes de radio logicielle (SDR) hautes performances.

QuayChain: QuayChain construit une infrastructure numérique via le LTE / 5G privé pour la chaîne d’approvisionnement, créant des hubs industriels intelligents pour collecter et démocratiser les données via l’IoT et des solutions basées sur l’IA dans de grands sites multimodaux.

Taubyte – Taubyte est la plateforme de calcul intelligent qui permet d’adapter le logiciel à l’infrastructure mondiale catalysée par la 5G et l’IoT; étant entièrement automatisé (c’est-à-dire NoOps), il élimine la complexité du développement, du déploiement et du routage de logiciels à la périphérie, permettant aux développeurs (I) IoT de se concentrer sur les fonctionnalités du produit, tout en réduisant les coûts et les délais de mise sur le marché.