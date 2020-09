Burger King vient de lancer une campagne en Finlande qui vise à rendre hommage sous toutes ses formes et variantes à la célébration de «Fierté d’Helsinki», Le festival de la fierté dans le pays scandinave.

Sous le nom de «Love conquers all», c’est une série d’imprimés qui montrent le roi de Burger King en train d’embrasser Roland McDonald.

Grâce à cette campagne, Kaisa kasila, Brand Manager de Burger King en Finlande, a assuré que «Burger King est toujours resté engagé pour l’égalité, l’amour et le droit de chacun d’être comme il veut être. Peut-être que le seul cas où cela ne semble pas le cas est précisément lorsque nous plaisantons avec notre concurrent. Cependant, nous tenons à préciser que dérive toujours de notre respect le plus absolu pour eux. De plus, nous savons déjà que McDonald’s est régi par les mêmes principes et valeurs que nous».

Cette campagne, qui a été placée en extérieur, dans la presse, les réseaux sociaux et les points de vente est signée par l’agence TBWA / Helsinki.