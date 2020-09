Avertissement! Spoilers à venir pour Dark Nights Death Metal: Trinity Crisis # 1

La DC Trinity de Wonder Woman, Batman et Superman a peut-être proposé un plan pour restaurer le multivers de l’obscurité qui l’a revendiqué dans Scott Snyder et Francis Manapul. Dark Nights Death Metal: Trinity Crisis # 1. Cependant, il reste encore beaucoup d’essais à faire avant de pouvoir remporter une victoire. Pour gagner la journée, ils doivent revisiter les trois crises les plus importantes de la chronologie de l’univers DC qui se déroulent continuellement sur des mondes séparés pour maintenir Perpetua au pouvoir. Mais avant de pouvoir accéder à ces mondes, ils doivent infiltrer Castle Bat, qui grouille de Dark Batmen. Cela inclut celui qui est vraiment effrayant, car il est tous les cauchemars trouvés à Arkham Asylum en même temps.

Arkham Asylum est depuis longtemps l’institution où vont les voleurs de Batman après que le chevalier noir les a vaincus et appréhendés. Bien qu’il dirige soi-disant un programme de réhabilitation de ses résidents, il ne peut pas être très bon. Les détenus s’améliorent rarement et, le plus souvent, Arkham sert simplement de solution de détention temporaire, car il est apparemment assez facile de s’en sortir. Arkham est plus une porte tournante qu’autre chose, à peine capable de contenir les horribles résidents à l’intérieur pendant longtemps.

Lorsque la Trinity entre dans Castle Bat aux côtés de Swamp Thing, Harley Quinn et Jarro dans Trinity Crisis # 1, ils sont immédiatement attaqués par une horde de tout nouveaux Dark Batmen. L’un d’eux en particulier s’appelle Ark, et ils ont d’abord jeté leur dévolu sur Harley Quinn, cherchant à la faire rejoindre. Ark n’est pas un rouge individuel, mais plusieurs, comprenant tous les détenus qui ont déjà résidé dans les couloirs de l’asile d’Arkham à Gotham City.

Alors que Harley combat le méchant hybride, les fans de Batman devraient être en mesure de voir un certain nombre de caractéristiques reconnaissables dans le nouveau Dark Batman, des parties de plusieurs voleurs Gotham différents constituant l’horreur qu’est Ark.Le manteau du Joker, le chapeau de l’épouvantail, le corps et tête de Killer Croc, les bras de Clayface qu’ils utilisent pour lancer des versions en argile des cartes à jouer de Joker, ainsi que ce qui semble être l’appareil respiratoire de Bane ou de M. Freeze (peut-être les deux). Bien que ce soient les seuls éléments vus pendant la bagarre, il pourrait certainement y avoir plus de pièces appartenant à d’autres résidents d’Arkham.

Quoi de pire qu’un méchant de Batman? Plusieurs d’entre eux se sont combinés en un terrible monstre chauve-souris bien sûr. Alors que les lecteurs de Dark Knights: Death Metal ont certainement vu une pléthore de terribles variations de Dark Batman à l’heure actuelle, il semble qu’il y en aura encore beaucoup plus à venir, et Ark se classe définitivement en haut de la liste des pires et des plus mauvais. Alors que DC Trinity parvient à se battre contre les Dark Batmen et à travers le portail vers les mondes en crise, il semble que leurs problèmes ne font que commencer, car les mondes n’étaient pas ce qu’ils pensaient être. En espérant qu’il reste encore de l’espoir dans le Dark Multiverse.

