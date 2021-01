Obtenez un smartphone extrêmement puissant et original.

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez obtenir le Requin noir 3 pour seulement 350 euros. Nous parlons de sa version globale, qui est livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, avec AliExpress Plaza, vous bénéficierez d’envois rapides et simples depuis l’Espagne.

La seule chose que vous devez faire pour obtenir le meilleur prix est d’appliquer le coupon WINTER15. Le smartphone Xiaomi intègre un grand écran AMOLED 90 Hz, une dessin original et l’un des Les processeurs les plus puissants de Qualcomm. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Tout ce que vous gagnez avec le Black Shark 3

Il Requin noir 3 arrive avec un design agressif et original dans le plus pur style de joueur. Une série de lumières LED ils traversent votre corps et s’allument pendant que vous jouez. Sur sa face avant, un écran AMOLED 6,67 pouces, avec résolution Full HD + et rafraîchissement à 90 Hz. Vous pouvez sentir la vitesse à chaque mouvement.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 865, l’une des puces que l’Android haut de gamme a incorporé tout au long de 2020. Vous pouvez la trouver à côté des versions de 8 Go et 12 Go de mémoire RAM, 128 Go et 256 Go de stockage, plus qu’assez pour exiger le maximum.

Qualcomm Snapdragon 865 6,67 ″ AMOLED Full HD + écran 90 Hz 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4720 mAh et prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, 5G

Ce requin noir arrive avec 3 caméras à l’arrière: on se rencontre un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle Appareil photo 13 mégapixels et appareil photo 5 mégapixels pour mode portrait. Sur son devant, un appareil photo 8 mégapixels.

Sa batterie, en revanche, atteint 4 720 mAh et profitez d’un puissant Charge rapide de 65 W. Vous récupérerez de l’énergie à toute vitesse. Il a également un prise traditionnelle pour que vous puissiez connecter vos écouteurs et même Connectivité 5G. Si vous avez la chance de vivre dans une ville préparée, vous pourrez profiter d’une vitesse maximale.

Vous avez la possibilité d’obtenir un smartphone différent, avec un appareil qui attirera l’attention de quiconque le voit. Vous pouvez en tirer le meilleur parti avec les jeux les plus exigeants, nous parlons de tout une console portable avec Android.

