Déplacez les jeux les plus puissants et les plus spectaculaires sur une console portable entière.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres de AliExpress vous pouvez acheter le Requin noir 3 pour seulement 355 euros. Nous parlons de votre version globale, qu’ils accompagnent 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Nous sommes avant une réduction de 200 euros par rapport à son prix officiel. Si vous souhaitez le prendre au meilleur prix, vous devez appliquer le coupon DECESELL14 avant de finaliser l’achat. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

Appliquer le coupon DECESELL14 pour vous offrir le meilleur prix.

Achetez le Black Shark 3 au meilleur prix

Savoir plus: Xiaomi Black Shark 3 Pro, analyse: la meilleure console de jeu Android du marché

Il Requin noir 3 arrive avec un design agressif dans le plus pur style de joueur et un écran AMOLED 6,67 pouces, avec résolution Full HD + et rafraîchissement à 90 Hz. Dans ses entrailles, le Qualcomm Snapdragon 865, une bête qui déplacera les jeux les plus exigeants sans ébouriffer. L’appareil chinois a également un triple caméra arrière, une grande batterie de 4 720 mAh et Connectivité 5G.

Qualcomm Snapdragon 865 6,67 ″ AMOLED Full HD + écran 90 Hz 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4720 mAh et prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, 5G Savoir plus: Offre du jour: Le Redmi Note 9 Pro le moins cher que vous verrez aujourd’hui