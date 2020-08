Google et Facebook ont ​​abandonné leur projet d’activer un câble Web sous-marin entre les États-Unis et Hong Kong à la suite des avertissements des agences de sécurité américaines selon lesquelles cela pourrait poser un risque pour la sécurité nationale.

Comme indiqué par The Register, le consortium qui construit le Pacific Light Cable Network a maintenant soumis une proposition révisée à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, qui comprend des points d’atterrissage à Taiwan et aux Philippines, mais laisse de côté Hong Kong.

Annoncé pour la première fois en 2016, le Pacific Light Cable Network est un partenariat entre Google, Facebook et d’autres entreprises dans le but d’augmenter les vitesses et la capacité Internet entre l’Amérique du Nord et l’Asie en développant un câble sous-marin de 13 900 km. Les deux géants américains de la technologie ont contribué au financement du projet aux côtés d’une société basée à Hong Kong appelée Pacific Light Data Communications (PLDC), qui était à l’origine censée posséder quatre des six paires de fibres optiques du projet.

Alors que PLDC appartenait au magnat chinois de l’acier et de l’immobilier Wei Junkang lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, la société a été vendue à un fournisseur privé de haut débit appelé Dr Peng Telecom & Media Group en décembre 2017. Les agences de sécurité américaines ont alors commencé à s’inquiéter. le Pacific Light Cable Network, car le Dr Peng travaille en étroite collaboration avec le chinois Huawei et a travaillé sur un certain nombre de projets d’État, y compris un réseau de surveillance utilisé par la police de Pékin.

Hors Hong Kong

Après des mois de délibérations, les agences de sécurité américaines ont recommandé en juillet que la FFC approuve les points d’atterrissage à Taiwan et aux Philippines mais pas le point d’atterrissage de Hong Kong. À l’époque, ils avaient également demandé à Google et Facebook de conclure un accord de sécurité nationale avec l’administration Trump.

Sur la base du refiling récemment soumis à la FCC, les deux sociétés ont suivi les recommandations des agences de sécurité américaines car elles ne sollicitent désormais l’approbation de la FCC que pour les sections du projet aux Philippines et à Taiwan. Cependant, la section Hong Kong du câble est déjà terminée mais Google et Facebook «ne demandent pas l’autorisation» pour exploiter cette section.

Un porte-parole de Google a confirmé qu’une nouvelle demande pour le système de câble PLCN avait été soumise dans un communiqué, disant:

«Nous pouvons confirmer que la demande initiale pour le système de câble PLCN a été retirée et qu’une demande révisée pour les parties États-Unis-Taiwan et États-Unis-Philippines du système a été soumise. Nous continuons à travailler via des canaux établis pour obtenir des licences d’atterrissage de câble pour nos câbles sous-marins. »

Bien qu’il s’agisse d’une victoire à la fois pour Google et Facebook, Honk Kong et ses citoyens ne pourront pas bénéficier de la connectivité à haute capacité fournie par le réseau Pacific Light Cable Network.

