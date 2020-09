Sony a officiellement indiqué qu’il se préparait à faire une annonce majeure concernant la caméra, révélant sur son site Web japonais qu’un « nouveau concept arrive » le 15 septembre. Aucune autre information n’est disponible sur le site pour le moment, mais nous pouvons deviner ce que pourrait être ce «nouveau concept».

Plus tôt ce mois-ci, nous avons entendu dans la vigne que Sony avait une gamme de caméras plein format « super compactes » en cours de développement qui pourraient être annoncées à la mi-septembre. Le timing dans le rapport correspond parfaitement pour les nouveaux vivaneaux à monture E de la série « C », qui seraient dirigés par le Sony A7C d’entrée de gamme.

Depuis que la date de lancement est remontée sur le site japonais, Sony a publié une image similaire sur sa chaîne YouTube caméra qui vous permet de définir un rappel pour le début de l’annonce officielle diffusée en direct.

L’annonce est prévue pour le 15 septembre à 10 h au Japon – soit le 14 septembre à 21 h HAE / 18 h PDT aux États-Unis, 2 h le 15 septembre au Royaume-Uni et 11 h sur la côte est australienne.

Si nous avons raison à propos de l’A7C qui fera ses débuts les 14 et 15 septembre, nous pouvons nous attendre à voir un tout nouveau design pour un appareil photo plein format – un qui abandonne le boîtier traditionnel de type reflex numérique pour un design plus léger et plus compact. Les caméras de la série C seraient encore plus petites et plus légères, ressemblant aux vivaneaux sans miroir au format APS-C de Sony, mais avec un capteur plus grand de 35 mm.

À moins d’une semaine, nous le saurons sous peu.