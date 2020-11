Les appels vidéo sont devenus le principal canal de coexistence entre amis, famille et collègues pendant l’emprisonnement qui est vécu dans de nombreux pays en raison du coronavirus. Des recommandations ont même émergé pour savoir se comporter lors d’une de ces séances, tant au niveau comportemental que par rapport à l’utilisation de la technologie. Une de ces suggestions vient du gourou de l’efficacité managériale Mark Murphy, qui a conseillé dans un article pour Forbes l’utilisation d’écouteurs avec microphone pour empêcher le bruit ambiant de s’infiltrer dans la conversation, en particulier au travail.

En ce sens, puisque l’utilisation de l’appareil photo est également une autre de ses recommandations, il est important de choisir des écouteurs offrant une qualité audio décente, mais aussi une apparence discrète et formelle. Toutes ces exigences sont couvertes par le Casque Logitech H390 avec microphone. De plus, ils font partie des modèles les mieux notés sur Amazon, car plus de 1500 utilisateurs de cette plateforme les ont notés avec un score moyen de 4,4 étoiles sur 5.

Son stéréo et réduction du bruit

Pour vous éviter de perdre les détails de la conversation, les écouteurs Logitech H390 ont transducteurs optimisés laser, qui offrent un audio numérique amélioré. En outre, son son stéréo les rend idéales pour les appels et les jeux ou la musique. Et en ce qui concerne le microphone, il intègre un système de réduction du bruit de fond pour permettre des conversations claires et peut être placé dans différentes positions pour une capture vocale facile ou à l’écart lorsqu’il n’est pas utilisé.

Tous ces points sont confirmés par le client Jorge dans sa critique: “La qualité sonore est bonne, plus que ce à quoi je m’attendais et bien qu’ils ne soient pas pour écouter de la musique, ils se comportent plutôt bien.” De même, son opinion sur le micro est positive: «J’ai joué plusieurs fois avec des amis et ils m’ont parfaitement écouté; il n’a pas de baisse de volume et la voix est claire, avec pratiquement aucune distorsion (cela dépend aussi de la vitesse de l’Internet) ».

Commandes sur câbles et supports rembourrés

Pour faciliter son utilisation et que vous n’ayez pas à recourir à l’ordinateur, ces écouteurs intègrent commandes sur câble qui permettent régler le volume ou appels muets sans avoir à les éteindre ou à les débrancher. Le mieux est de pouvoir les utiliser très confortablement lors d’un appel de quelques minutes ou d’une session de jeu de plusieurs heures, grâce à son bandeau réglable et ses coussinets d’oreille rembourrés en cuir synthétique pour la tête et les deux oreilles.

«Le bandeau a un rembourrage que j’ai trouvé très confortable. Si je les porte pendant une heure ou plus, certains écouteurs me font un peu mal là où le serre-tête touche, sur ma tête; mais ça ne me dérange pas », assure l’utilisateur Jean. Un autre client d’Amazon a une opinion similaire: «Les écouteurs sont petits mais très confortables. Matériaux de bonne qualité. La commande de volume intégrée au câble est également très utile ».

Câble de deux mètres avec connexion USB

Avec les 2,33 mètres de longueur de câble de ces écouteurs, vous n’aurez pas de problèmes pour les utiliser, même si le PC est au sol: vous pouvez vous lever ou vous étirer sans vous soucier de les tirer. Les connecter à l’ordinateur est également très simple: il suffit de les brancher sur un port USB pour commencer à les utiliser, pas besoin d’installer pas de contrôleur, car il est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Mac et Linux).

Ce dernier est l’un des principaux avantages que l’un des clients ayant déjà essayé le casque a trouvé: «La connexion est très simple: il suffit d’insérer l’USB et en quelques secondes, ils peuvent être utilisés. Il n’y a aucun pilote ou quoi que ce soit à installer ». Álvaro Vila partage cet avis qui, en plus de souligner la «très bonne qualité sonore», souligne la facilité de leur installation: «Il suffit de les brancher sans avoir besoin de configuration. Cela fonctionne même sous Linux sans aucun problème. Très recommandable”.

