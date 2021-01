Autant que les puristes puissent l’être, la vérité est qu’une adaptation cinématographique liée à l’œuvre originale manque beaucoup d’intérêt. Car les besoins de la littérature ou de la bande dessinée et du cinéma comme moyens d’expression différents nous obligent toujours à modifier les histoires. Et, si ce n’est pas fait correctement en en ayant conscience, le plus simple est qu’une monstruosité stupide émerge. Ce qui ne veut pas dire que l’accepter est une garantie de succès, mais la fidélité n’a pas d’importance. Parce que ce n’est pas une valeur artistique et que les réalisations en dépendent. Donc, rien ne se passe à cause de ce qu’ils ont modifié de SWORD dans WandaVision (Jack Schaffer, 2021), la série Disney Plus.

Dans l’UCM, SWORD ne fait pas référence au «Département d’observation et d’intervention du monde sensible», mais à «Division d’observation et d’intervention des armes sensibles»

On savait que cette organisation secrète allait être introduite dans l’univers cinématographique Marvel par la deuxième scène post-crédit de Spider-Man: loin de chez soi (Jon Watts, 2019). Il a été présenté dans les pages colorées de Astonishing X-Men numéro six (Warren Ellis et Phil Jiménez, 2004) et est dédié à la protection de la Terre contre les menaces extraterrestres. Il s’agit de la sœur spatiale du SHIELD, la «Division d’intervention stratégique, d’application et de logistique de la patrie» de Nick Fury. Mais selon une affiche pour WandaVision, l’acronyme de SWORD Il ne fait pas référence au «Département d’observation et d’intervention de Sentient World», mais à la «Division d’observation et d’intervention des armes sensibles».

L’arme intelligente de ‘WandaVision’

Il est logique que SWORD traite le prétendu manque de contrôle de la sorcière écarlate car elle peut être considérée comme une “arme sensible”, une arme intelligente ou sensible

Par conséquent, le changement de nom vise à être cohérent avec le SHIELD dans le MCU, qui dans les bandes dessinées signifie «Direction de l’intervention stratégique, de l’espionnage et de la logistique». Et d’un autre côté, correspond parfaitement aux théories proposées sur ce qui se passe dans WandaVision. Si quelqu’un a fragmenté l’esprit de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et, avec lui, la super-héroïne a créé le monde télévisuel de la série Disney Plus, il est logique que SWORD s’occupe de ce manque de contrôle en tant que responsable des «armes sensibles». Car Wanda Maximoff peut ainsi être considérée comme une arme intelligente ou sensible. Autrement dit, une personne puissante qui pose un danger dans ces conditions. Mais ils auront le temps de bien nous l’expliquer.