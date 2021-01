Est-il difficile pour vous de faire la distinction entre les différents modèles Xiaomi? Détendez-vous, vous n’êtes pas le seul.

Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

Xiaomi est l’une de nos marques technologiques préférées. Non seulement parce que leurs téléphones sont l’une des meilleures options du marché en termes de rapport qualité-prix, mais aussi parce que nous pouvons trouver des produits de tous types à des prix avantageux sous leur nom.

Maintenant, nous n’allons pas nier que le catalogue de téléphones Xiaomi est assez déroutant. Le fait de lancer un nouveau modèle avec des spécifications et un design similaires mais avec un nom différent de temps en temps n’aide pas la marque. Et c’est qu’à notre avis, Xiaomi doit différencier ses différents modèles de manière plus optimale.

Pour un utilisateur inexpérimenté faire la distinction entre chacun des appareils Xiaomi C’est une véritable odyssée et lors de l’achat d’un appareil, il est fort probable que vous mentiez. Malgré tout, il semble que les choses chez Xiaomi ne vont pas mal, pas en vain, la firme chinoise a surpassé Apple dans le classement mondial.

Et tout cela malgré le “Chaos” existant dans le catalogue mobile Xiaomi.

Cette vidéo montre le «chaos» qui existe dans le catalogue mobile Xiaomi

La chaîne YouTube TechAltar, avec près d’un demi-million d’abonnés, confirme ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient: que Xiaomi a un problème avec la façon de nommer ses terminaux. Non seulement parce qu’il lance de temps en temps un nouvel appareil sur le marché, mais aussi parce que vous ne savez pas quel modèle est le plus récent.

Alors qu’un utilisateur expert qui suit l’actualité quotidienne saura sûrement différencier chacun des modèles de la marque chinoise, un utilisateur ordinaire se perdra sûrement parmi tant de nomenclatures.

Quel modèle est le meilleur? Le Redmi Note 5 Pro, le Redmi K20 Pro ou le Redmi note 7? Parce que bien sûr, Xiaomi n’est pas seul et est-ce Vous devez également ajouter Redmi et Poco à l’équation.

La vérité est que nous sommes confrontés à un charabia compliqué à comprendre à la fois pour un utilisateur novice et pour un utilisateur expert. Bien que et heureusement, nous choisissions le terminal que nous choisissons de Xiaomi, nous allons faire les choses correctement car pratiquement tous sont des modèles intéressants, honnêtement, le fait d’avoir autant de terminaux n’aide pas la firme chinoise que vous devriez avoir un moyen plus simple de différencier vos produits.