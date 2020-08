Les appareils sur lesquels vous comptez quotidiennement ont besoin d’une source d’alimentation. Pour la plupart d’entre nous, cela signifie suivre et entretenir de nombreux chargeurs muraux de différentes tailles, et cela peut être accablant.

Et lorsque vous voyagez, il y a peu de choses plus stupéfiantes que d’emballer une collection de briques électriques pour garder vos appareils au top. La plupart des adaptateurs muraux sont gros, encombrants, lourds et prennent trop de place.

Le chargeur mural RAMPOW 61W USB-C PD a complètement changé la donne. Leur chargeur mural de poche 61 W PD fonctionne avec la plupart des appareils USB-C, de sorte qu’il alimente et charge tout ce que vous possédez, y compris votre tablette, ordinateur portable, téléphone et liseuse tout en prenant peu de place.

Chargeur mural RAMPOW 61W USB-C PD

Le chargeur mural PD 61 W de RAMPOW fonctionne rapidement, se compacte petit et fonctionne universellement avec les ordinateurs portables, téléphones, tablettes et autres appareils USB-C. Saisissez-le maintenant pour 35% de réduction avec le code promo IQNUFETP.

Avec une puissance de 61 W, le chargeur mural RAMPOW peut charger complètement votre MacBook Pro en moins de deux heures, et il charge votre iPhone jusqu’à 70% plus rapidement que votre chargeur traditionnel. Pour ceux qui sont toujours en mouvement et à court de temps, cela seul fait du chargeur RAMPOW un incontournable.

Mais ce n’est pas tout. Le chargeur mural RAMPOW est universel, il fonctionne donc avec votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette, votre lecteur électronique, votre tracker de fitness, votre disque dur externe et de nombreux autres appareils USB-C.

Mieux encore, le chargeur mural de RAMPOW fait moins de la moitié de la taille d’un chargeur MacBook Pro, il prend donc moins d’espace et fonctionne avec presque tous vos portables.

Source: RAMPOW

Avec les chipsets GaN Tech et PI (Power Integration), le chargeur mural RAMPOW fournit de l’énergie rapidement et plus efficacement que les chargeurs industriels standard. Et avec une prise pliable, ce mauvais garçon peut être jeté dans une mallette, un bagage ou même dans votre poche.

RAMPOW est le seul chargeur qui les régit tous, et il est livré avec une garantie à vie.

Si vous avez besoin d’un chargeur mural compact, portable et efficace, c’est celui qu’il vous faut.

