Pendant le Black Friday, vous pouvez acheter l’Amazon Fire TV Stick Lite à un prix minimum, et cela a été présenté il y a seulement quelques mois …

Écrit par Dídac Dalmases

La dernière grande rénovation d’Amazon en septembre dernier nous a apporté jusqu’à 8 nouveaux produits, parmi lesquels celui-ci se démarque Amazon Fire TV Stick Lite, la version compacte de l’appareil bien connu de l’entreprise.

Et si c’était déjà sur le marché avec un prix très, très compétitif, vous aimerez savoir que pour cela Vendredi noir Amazon vend cet appareil avec un réduction considérable de 33%, et peut être acheté pour seulement 19,99 euros.

Achetez l’Amazon Fire TV Stick Lite sur Amazon Espagne pour moins de 20 euros

Grâce à l’Amazon Fire TV Stick Lite, vous pouvez lire du contenu en streaming sur votre téléviseur avec une facilité et une fluidité étonnantes: il suffit de le connecter au port HDMI de votre téléviseur (intelligent ou non) et profitez-en!

Et oui, bien qu’il s’agisse du Fire TV Stick le plus abordable d’Amazon, il permet la lecture vidéo en streaming avec une qualité Full HD et intègre un télécommande que vous pouvez utiliser avec Alexa et votre voix. En tant qu’adultes, vous aurez des milliers d’applications telles que Netflix, YouTube, Disney + ou Prime Video, grâce auxquelles vous aurez toujours votre contenu à portée de main.

Bien entendu, il donne également accès à la télévision en direct ou en différé grâce à sa compatibilité avec les applications Eurosport, RTVE ou Atresplayer. Vous pouvez également l’utiliser pour écouter de la musique ou surfer sur Internet avec votre télévision.

Toute une “poubelle” qui lors de ce Black Friday peut être à vous pour seulement 19,99 euros, un 33% en dessous de son prix habituel. Ongle Achat recommandé à 100% au cas où vous voudriez une nouvelle vie pour votre téléviseur non intelligent.

