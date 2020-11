Quel New-Yorkais d’origine italienne Martin Scorsese être l’un des plus grands réalisateurs du monde ne semble pas être une chose dont on puisse facilement douter. Les critiques spécialisés et les cinéphiles attendent chacun de leurs nouveaux longs métrages avec des acteurs comme un événement cinématographique, qu’ils soient basés sur des événements réels ou non. Pas avec la même attente, il faut aussi le dire, comme celles du genre documentaire, pour lesquelles il n’a certainement pas perdu l’intérêt comme le montrent les seize signés par lui-même entre 1970 et 2019. Mais voyons ce qu’il pense de son autre vingt-cinq de long.

L’évaluation du critique spécialisé

Voici le classement des films de Martin Scorsese selon les informations consultées dans le domaine de Tomates pourries pour les critiques:

1. Chauffeur de taxi (1976): note moyenne de 9 sur 10 sur 92 avis.

2. L’un des nôtres (1990): moyenne de 9 dans 100 avis.

3. Mauvaises rues (1973): moyenne de 8,9 sur 62 avis.

4. Taureau sauvage (1980): moyenne de 8,8 dans 74 avis.

5. Les Irlandais (2019): moyenne de 8,7 sur 439 avis.

6. Le roi de la comédie (1983): moyenne de 8.3 sur 62 avis.

7. L’invention d’Hugo (2011): moyenne de 8.3 sur 227 avis.

8. Infiltrateurs (2006): moyenne de 8,2 sur 280 avis.

9. Le loup de Wall Street (2013): moyenne de 7,9 sur 284 avis.

10. L’aviateur (2004): moyenne de 7,7 sur 224 avis.

11. La dernière tentation du Christ (1988): moyenne de 7,6 sur 58 avis.

12. Jo, quelle nuit! (1985): moyenne de 7,6 dans 56 avis.

13. Alicia ne vit plus ici (1974): moyenne de 7,5 dans 33 avis.

14. Silence (2016): moyenne de 7,5 sur 281 avis.

15. L’âge de l’innocence (1993): moyenne de 7,3 dans 56 avis.

16. Kundun (1997): moyenne de 7,35 sur 61 avis.

17. La couleur de l’argent (1986): moyenne de 7,2 sur 47 avis.

18. Casino (1995): moyenne de 7,17 dans 54 avis.

19. Gangs of New York (2002): moyenne de 7,1 sur 211 avis.

20. Cape de la peur (1991): moyenne de sept dans 50 avis.

21. À la limite (1999): moyenne de 6,7 sur 109 avis.

22. Île Shutter (2010): moyenne de 6,6 sur 258 avis.

23. New York, New York (1977): moyenne de 6.2 dans 40 avis.

24. Qui frappe à ma porte? (1968): moyenne de 5,7 dans 20 avis.

25. Le train de Bertha (1972): moyenne de 5 sur 23 avis.

L’opinion des cinéphiles

Utilisateurs anonymes qui votent pour Tomates pourries ils nous laissent ce résultat:

1. L’un des nôtres: note moyenne de 4,6 sur 5 avec 429 650 voix.

2. Taureau sauvage: moitié de 4.4 avec 131 411 voix.

3. Chauffeur de taxi: moitié de 4.4 avec 260 605 voix.

4. Les défunts: moitié de 4.4 avec 737 818 voix.

5. Les Irlandais: moitié de 4.3 avec 1 057 voix.

6. Casino: moitié de 4.3 avec 285 220 voix.

7. Le roi de la comédie: moitié de 4.1 avec 27 044 voix.

8. Jo, quelle nuit!: moitié de 4 avec 22168 voix.

9. La dernière tentation du Christ: moitié de 4 avec 35 910 voix.

10. Mauvaises rues: moitié de 4 avec 54 818 voix.

11. Le loup de Wall Street: moitié de 4 avec 180 831 voix.

12. Kundun: moitié de 3,9 avec 11 807 voix.

13. Gangs de New York: moitié de 3,9 avec 294 326 voix.

14. L’invention d’Hugo: signifie avec 3,9 avec 82 872 votes.

15. Alicia ne vit plus ici: moitié de 3,8 avec 9 845 voix.

16. L’aviateur: moitié de 3,8 avec 207 580 votes.

17. L’âge de l’innocence: signifie avec 3,8 avec 23 948 voix.

18. Shutter Island: moitié de 3,7 avec 2 374 235 voix.

19. Cape de la peur: moitié de 3,7 avec 68805 voix.

20. La couleur de l’argent: moitié de 3,7 avec 46 090 votes.

21. À la limite: moitié de 3,6 avec 38 803 voix.

22. Silence: moitié de 3,6 avec 25337 voix.

23. Qui frappe à ma porte?: moitié de 3.4 avec 5 167 voix.

24. New York, New York: moitié de 3.4 avec 9 828 voix.

25. Le train de Bertha: moitié de 2,9 avec 5 445 votes.

Par contre, voici les chiffres qu’il nous donne IMDb sur ce que pense le public:

1. L’un des nôtres: note moyenne de 8,7 sur 10 avec 1003169 voix.

2. Infiltrateurs: moitié de 8,5 avec 1.171.437 votes.

3. Chauffeur de taxi: note moyenne de 8.3 avec 712 099 voix.

4. Le loup de Wall Street: moitié de 8,2 avec 1.157.876 voix.

5. Shutter Island: moitié de 8,2 avec 1 109 619 voix.

6. Casino: moitié de 8,2 avec 458 583 voix.

7. Taureau sauvage: moitié de 8,2 avec 317241 voix.

8. Les Irlandais: moitié de 7,9 avec 312 369 voix.

9. Le roi de la comédie: moitié de 7,8 avec 86 037 voix.

10. Jo, quelle nuit!: signifie avec 7,7 à 57 900 voix.

11. Gangs de New York: moitié de 7,5 avec 400296 voix.

12. L’invention d’Hugo: moitié de 7,5 avec 301 745 voix.

13. L’aviateur: moitié de 7,5 avec 329 699 voix.

14. La dernière tentation du Christ: moitié de 7,5 avec 51 568 voix.

15. Cap de la peur: moitié de 7,3 avec 171 047 voix.

16. Alicia ne vit plus ici: moitié de 7,3 avec 21.112 voix.

17. Silence: moitié de 7,2 avec 98470 voix.

18. L’âge de l’innocence: signifie avec 7,2 avec 51 723 voix.

19. Mauvaises rues: moitié de 7,2 avec 98 609 voix.

20. La couleur de l’argent: moitié de sept avec 73 712 voix.

21. Kundun: moitié de sept avec 26091 voix.

22. Jusqu’au bout: moitié de 6,8 avec 63 102 voix.

23. New York, New York: moitié de 6,7 avec 18 069 voix.

24. Qui frappe à ma porte?: moitié de 6,6 avec 8211 voix.

25. Le train de Bertha: moitié de 6 avec 8 400 voix.

Et enfin, ce sont les informations que vous nous fournissez Filmaffinity:

1. L’un des nôtres: note moyenne de 8,4 sur 10 avec 108 736 voix.

2. Chauffeur de taxi: moitié de 8.1 avec 116193 voix.

3. Casino: moitié de 8.1 avec 75 396 voix.

4. Taureau sauvage: moitié de 8.1 avec 50 980 voix.

5. Les défunts: signifie avec 7,9 avec 133 231 voix.

6. Shutter Island: moitié de 7,6 avec 119 895 voix.

7. Le loup de Wall Street: moitié de 7,6 avec 97 389 voix.

8. Cape de la peur: moitié de 7,3 avec 54307 voix.

9. L’Irlandais: moitié de 7,3 avec 31 577 voix.

10. Jo, quelle nuit!: moitié de 7,2 avec 16 671 voix.

11. Le roi de la comédie: moitié de 7,1 avec 9.518 votes

12. La couleur de l’argent: moitié de sept avec 34 002 votes.

13. L’âge de l’innocence: moitié de sept avec 14 858 voix.

14. La dernière tentation du Christ: moitié de sept avec 11 600 voix.

15. Mauvaises rues: moitié de 6,9 avec 16 440 votes.

16. L’invention d’Hugo: moitié de 6,8 avec 58 922 voix.

17. New York, New York: moitié de 6,8 avec 4745 voix.

18. Gangs of New York: moitié de 6,7 avec 67 917 voix.

19. Alicia ne vit plus ici: moitié de 6,6 avec 3 502 votes.

20. Qui frappe à ma porte?: moitié de 6,5 avec 1 767 voix.

21. L’aviateur: moitié de 6,4 avec 54 853 votes.

22. Jusqu’au bout: moitié de 6,4 avec 9113 voix.

23. Silence: signifie avec 6.3 à 13171 votes.

24. Kundun: moitié de 6.2 avec 2949 voix.

25. Le train de Bertha: moitié de 5,8 avec 1298 voix.

Conclusions

Alors que la critique professionnelle soutient que Le meilleur film de Martin Scorsese est Taxi Driver, lauréat de la Palme d’Or au Festival de Cannes, les téléspectateurs de Rotten Tomatoes, IMDb et Filmaffinity estiment qu’il s’agit en fait L’un des nôtres, qui a triomphé aux BAFTA et pour lequel Joe Pesci a remporté l’Oscar du meilleur second rôle. Et il est frappant que non seulement l’un des vingt-cinq films tombe dans l’oreille d’un sourd pour les critiques, mais c’est aussi là où ils sont d’accord avec les électeurs des trois plates-formes que nous devons signaler comme Le pire cinéaste: le train de Bertha.

