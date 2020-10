Qui n’a pas eu à utiliser le système de récupération de mot de passe pour se connecter à un service? C’est très en colère, surtout si vous devez vous souvenir de chacune des clés que vous avez mises pour maximiser votre sécurité. Heureusement, il existe des fonctions qui vous permettent de les enregistrer sans vous inquiéter, ce qui rend votre utilisation d’une application ou du Web beaucoup plus facile. Et à l’arrivée de Android 11 sera bien meilleur car le clavier aidera à enregistrer les données et les mots de passe en toute sécurité.

Android 11 améliore votre expérience avec les connexions

C’est un fait que les mots de passe sont le point faible de nombreux utilisateurs. Certains mettent les données les plus personnelles possibles pour accepter un changement en majuscule. Mais d’autres ont tendance à quelque chose de plus rapide et plus facile comme un nombre de comptage ou l’alphabet. Il est vrai qu’il n’y a pas de faute, mais le risque de vol d’identité est bien plus élevé.

Cependant, il existe des applications qui aident les utilisateurs à remplir leurs mots de passe et leurs données personnelles beaucoup plus rapidement et de manière plus sécurisée, ce à quoi aspire Android 11. Et il s’avère que le prochain système d’exploitation Mountain View vous aidera à enregistrer vos mots de passe et à remplir les champs de formulaire encore plus rapidement.

Cette fonction selon ce qu’AndroidPolice a, fait Android 11 et le clavier deviennent un outil de sécurité plus puissant. Lorsque le logiciel de base atteint tous les utilisateurs Cela permettra d’économiser dans le GBoard les informations de remplissage associées aux cartes de crédit avec lesquelles effectuer des achats en ligne ou la saisie de vos informations sera beaucoup plus rapide. Cela fonctionnera dans les navigateurs que vous avez installés sur votre téléphone, bien que l’on ne sache pas encore s’il sera compatible avec la connexion à des applications telles que les réseaux sociaux.

Android 11 ajoute à l’efficacité

Les développeurs de logiciels, en particulier s’ils travaillent avec des systèmes d’exploitation, cherchent où ils peuvent rendre leurs produits plus efficaces. Ils examinent les lacunes que les utilisateurs comblent avec des applications tierces et les intègrent dans leurs systèmes pour créer leur propre écosystème et être efficace. Et au final, si vous téléchargez une application, vous prenez de l’espace que vous pourriez allouer à d’autres applications plus utiles pour votre productivité ou des photos que vous pouvez prendre avec le terminal, par exemple.

Et c’est que cette fonction est la plus intéressante, déjà Android 11 remplira automatiquement vos informations avec les données enregistrées sur votre clavier. De plus, GBoard est un outil très efficace en ce sens grâce à sa section de recherche directe, à son propre presse-papiers ou au créateur d’emoji parmi de nombreuses autres options qu’il propose.