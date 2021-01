La saga cinématographique dont le début a été Pirates des Caraïbes: The Manding of the Black Pearl (Gore Verbinski, 2003), de cinq films à ce jour, disponibles sur Disney Plus, est l’un des plus célèbres parmi la cinéphilie à travers le monde. Sans surprise, deux de ses livraisons ont obtenu plus de 1 000 millions de dollars au box-office et les possibilités de leur continuité sont dignes d’intérêt. Ainsi, ce que l’on sait vraiment, ce sont ses aventures sur grand écran et son personnage principal, l’hilarant capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp). Mais que cette saga soit née d’une attraction de Disneyland n’est pas quelque chose que beaucoup de gens savent. Ni qu’ils ont été publiés plusieurs romans sur la jeunesse du pirate voyou.

Dans le roman Pirates des Caraïbes: Le prix de la liberté, d’Ann Carol Crispin (2011), il y a un clin d’œil inattendu au capitaine James Hook

Pas moins de treize livres font partie de la série jeunesse Jack Sparrow (2006-2009), œuvres signées sous le pseudonyme de Rob Kidd. Le même utilisé par le Vénézuélien Tui T. Sutherland (né en 1978) pour les cinq autres légendes de la Cour des Frères (2008-2010). Et, bien que son histoire se déroule entre les deux séries, le roman unique est plus tard Le prix de la liberté (2011), écrit par l’Américaine Ann Carol Crispin (1950-2013). Et il y a un clin d’œil très surprenant à James Hook, capitaine pirate du navire Jolly Roger et l’ennemi juré de Peter Pan. Tous deux proviennent, bien sûr, de l’imagination de l’Ecossais James Matthew Barrie (1860-1937) et de son œuvre homonyme (1904).

Disney

Comme l’explique Joe Gillis sur ScreenRant à ce sujet, «dans le livre, les pirates Don Rafael et Edward Teague (le père de Jack Sparrow) se disputent au sujet d’une vieille connaissance nommé James qui correspond à la description de Hook: à savoir, qu’il avait disparu pendant un certain temps, avait perdu une main, avait été équipé d’un crochet, ne semblait pas vieillir entre les réunions et avait développé une peur des enfants. Pour son séjour à Never Land, une île où le temps ne passe pas et où il a à voir avec les Lost Boys, dirigés par le responsable de son maniement: l’intrépide Peter Pan.

Dans le roman, les pirates Don Rafael et Edward Teague, le père de Jack Sparrow, parlent d’une vieille connaissance nommée James qui correspond à la description du capitaine Hook.

“Fait intéressant”, poursuit Joe Gillis, le travail de JM Barrie “comporte des références d’initiés à d’autres pirates, à la fois réels et fictifs.” Qui comprend Edward Teach [1680-1718], mieux appelé Blackbeard, qui existe également dans l’univers Pirates des Caraïbes et est joué par l’Anglais Ian McShane (Scoop) pour On Stranger Tides (2011). Et Long John Silver de Treasure Island [1883]par Robert Louis Stevenson [1850-1894]». Tout cela “suggère un univers partagé de manière informelle». Et, pour le roman d’Ann C. Crispin, les trois quarts de la même chose se produisent dans la franchise de notre bien-aimé Jack Sparrow.

