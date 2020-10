Xiaomi a mis le Mi Pai en vente sur sa plate-forme Youpin, un appareil de mise en miroir d’écran qui ne nécessite pas de connexion WiFi pour fonctionner. Au niveau de la conception, l’appareil est identique au Chromecast de Google, bien que le fonctionnement interne soit assez différent.

Dis-nous alors comment fonctionne cette “alternative” au Chromecast de Xiaomi, car bien qu’il soit mis en vente en Chine, il n’est pas exclu qu’un distributeur finisse par l’importer en Europe.

Le «Chromecast» de Xiaomi n’a pas besoin de connexion à votre réseau

Alors que le Chromecast de Google doit se connecter à notre réseau WiFi pour pouvoir diffuser le contenu que nous envoyons depuis notre smartphone, le Mi Pai de Xiaomi fonctionne de manière très différente. Dans ce cas nous avons un duplicateur d’image, donc ce qui est reproduit sur l’écran de notre téléphone est retransmis sur d’autres écrans.

Le design, identique à celui du Chromecast de Google, dispose d’un port HDMI que nous pouvons connecter à des téléviseurs, des moniteurs, des ordinateurs et plus encore. Le My Pai générez votre propre réseau WiFi, il n’est donc pas nécessaire que nous le connections à notre réseau. Lorsque nous voulons envoyer le contenu, nous le ferons via le réseau créé par l’appareil, il n’est donc pas nécessaire que nous ayons une connexion Internet pour que cela fonctionne.

Il prend en charge la lecture de contenu en Full HD à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il est compatible avec les téléphones Android et les ordinateurs avec Windows 7, 8, 8.1 et 10, ainsi qu’avec les appareils avec macOS 10.10 ou versions supérieures. Son prix pour changer est de 37 euros, bien que sa vente soit réservée, pour le moment, à la Chine.

