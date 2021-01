Bruce Straley répond à l’hôte des Game Awards dans un sondage diffusé via Twitter.

Au cours des derniers mois, nous voyons mouvements assez cool en ce qui concerne les collaborations entre studios de développement prenant le contrôle de licences renommées. Il y a quelque temps, il a été confirmé qu’IO Interactive allait s’occuper d’un jeu 007, et cette semaine, nous avons appris que MachineGames et Bethesda travaillaient sur un titre Indiana Jones et qu’Ubisoft développe également des œuvres basées sur Star Wars.

Straley préfère investir les talents dans de nouvelles productionsCela a suscité beaucoup d’attentes dans les réseaux, les utilisateurs suggérant à Lucasfilm Games des collaborations avec certains studios pour gérer certaines IP bien connues. Geoff Keighley, animateur des Game Awards, a voulu tester cette tendance en demandant à ses followers quelle collaboration ils aimeraient voir et avec quelle saga de leurs rêves. Et parmi les réponses, celle de Bruce Straley, co-créateur de The Last of Us.

“Aucun. Nous avons besoin de tout ce talent et de cet argent pour créer de nouveaux contenus, de nouvelles adresses IP et innover dans l’espace AAA”, a déclaré Straley, qui a quitté Naughty Dog en 2017. Le créateur a été clair à son avis que les jeux vidéo ont besoin de plus de créativité que de simplement créer des titres basés sur des sagas renommées; bien que ces derniers suscitent beaucoup d’attentes.

Un sujet qui peut donner lieu à de nombreuses heures de débat, car il peut y avoir des opinions très discordantes à ce sujet. Depuis Jeux Lucasfilm Ils ont également déclaré qu’ils avaient plus de projets à annoncer en fonction de leurs adresses IP les plus populaires.

