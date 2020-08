Ces derniers mois, le marché des smartphones pliables a connu un succès considérable qui a poussé diverses entreprises à investir dans de nouveaux appareils. Depuis un certain temps déjà, les rumeurs sur la possibilité qu’Apple puisse également travailler dans ce sens ont attiré une attention particulière et cela semble être une hypothèse de plus en plus certaine. En fait, le géant de Cupertino montre également qu’il entend émerveiller tout le monde avec le lancement d’un nouvel iPhone pliable et Jon Prosser le confirme, un fuiteur bien connu qui offre des informations sur le projet Apple.

IPhone pliable: comment sera l’appareil conçu par le géant de Cupertino!

Il n’est pas encore possible de définir avec certitude quels seront les points forts de l’appareil conçu par le géant ni de faire l’hypothèse d’une date de lancement du nouvel iPhone pliable. D’après ce qui a été déclaré par le fuyant Jon Prosser Cependant, nous avons l’opportunité de savoir que l’idée d’Apple de créer un iPhone pliable est vraiment en cours d’élaboration et que le géant sera très probablement en mesure de proposer un appareil résolument différent des smartphones pliables présentés jusqu’à présent par ses rivaux.

Ce qui est ressorti des caractéristiques de l’appareil mérite une attention particulière puisqu’il semble qu’Apple n’ait pas l’intention de créer un appareil capable de se replier sur lui-même mais de présenter un iPhone équipé de deux écrans maintenus ensemble par un mécanisme de charnière. Le choix est dicté par la volonté de garantir un smartphone sans problèmes dus au dysfonctionnement des écrans que l’on retrouve dans les derniers appareils pliables.

Nous n’avons toujours pas l’occasion de comprendre quelles seront les spécifications techniques du nouvel iPhone et pour le moment il est vraiment impossible de spéculer sur quelle pourrait être la date de présentation de l’appareil. Cependant, force est de constater qu’il faudra attendre encore quelques années avant de faire connaissance avec un iPhone pliable.