Les adeptes d’Inon Zur parient sur Starfield, bien que ce soit une totale inconnue.

Sans aucun doute, le compositeur israélien Inon Zur fait partie des talents musicaux les plus anciens de l’industrie du jeu vidéo. Il a donné forme et contenu aux bandes sonores de nombreux épisodes de séries telles que Dragon Age, Fallout, The Elder Scrolls ou encore Dragon’s Dogma, pour n’en nommer que quelques-uns. Ses débuts dans le La prochaine génération Le jeu vidéo viendra des mains d’Outriders, de Square Enix et de People Can Fly, mais cela ne s’arrêtera pas là.

Ni court ni paresseux, il a annoncé via son compte Twitter qu’il travaillait déjà sur “un jeu énorme of new generation “, accompagnant la publication de quelques photographies de l’orchestre qu’il dirige à cette occasion. Bien que ses adeptes n’aient pas hésité à essayer de zoomer sur les images à la recherche d’indices sur ce projet mystérieux, pour l’instant personne ne semble avoir trouvé de conclusion définitive à ce sujet.

Cela n’a empêché personne de lancer son paris, Clair. Certains sautent dans la piscine la tête la première: “100% c’est Starfield” peut être lu là-bas. Le VI Elder Scrolls semble hors de consensus – nous sommes trop loin d’être publiés pour le moment. Le prochain Dragon Age est confirmé, nous ne pouvons donc pas exclure de manière réaliste qu’il le soit. Et qu’en est-il du dogme du dragon? Nous savons que Hideaki Itsuno voulait englober une suite et un Devil May Cry – le cinquième volet numérique de hack and slash est parmi nous, nous ne savons rien du prochain Arisen.

Tout est conjecture. Pour tout ce que nous savons, cela pourrait très bien être une nouvelle IP ou quelque chose sans rapport avec ceux que nous avons cités ci-dessus. Dans tous les cas, quel que soit le jeu, tout indique qu’il faudra beaucoup de temps pour le voir en mouvement: après tout, Todd Howard lui-même reconnaît que Starfield – l’hypothèse la plus viable – restera enveloppé de mystère pendant un certain temps. Rien à quoi nous ne nous attendions pas.

