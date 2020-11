Cela fait huit ans que Movistar lancera ses premiers tarifs Fusion, qui combinent Internet mobile et domestique via ADSL ou accès fibre. Depuis lors, l’engagement résolu de Telefónica dans la fibre l’a conduit à la déployer pour le moment dans jusqu’à 25 millions d’unités immobilières, en même temps que les vitesses augmentent progressivement.

Plus précisément, les vitesses minimales disponibles sont passées à 30, 50 et 100 Mbps, tandis que les vitesses maximales ont augmenté de 100 à 600 Mbps, et à partir du 12 janvier 2021, elles augmenteront à nouveau pour atteindre un nouveau maximum 1000 Mbps symétrique.

300 Mbps, la nouvelle vitesse minimale de Movistar Fusión

L’augmentation de la vitesse de la fibre répond à l’augmentation de la consommation des utilisateurs, principalement celle de vidéo en streaming, qui est également de plus en plus de meilleure qualité et vous avez besoin de plus de bande passante pour être vu dans toute sa splendeur. Mais il répond aussi à l’augmentation du nombre d’appareils connectés et du nombre de les membres de la famille qui font un usage de plus en plus intensif.

Avec ces locaux, les opérateurs ont augmenté la vitesse ces dernières années et bien que le concert symétrique soit arrivé en 2017 chez Vodafone et peu après également chez Orange et Yoigo, Movistar n’avait pas jugé nécessaire jusqu’à présent d’améliorer les différentes sections de vitesse. disponible.

Mais le 12 janvier, Movistar répondra à plusieurs des améliorations déjà appliquées par les opérateurs rivaux, de sorte que la vitesse minimale passera 100 à 300 Mbps symétrique et la vitesse maximale passera 600 à 1000 Mbps symétrique. Dans le cas de Movistar Fusión, il n’y aura plus de section intermédiaire de 600 Mbps, donc passer de 300 Mbps à 1 Gbps sera moins cher que dans d’autres opérateurs, en supposant une augmentation de 10 euros, lorsque la concurrence applique des augmentations de 20 euros.

L’amélioration de la vitesse sera automatique pour les nouveaux clients, tandis que les utilisateurs actuels de Movistar Fusion doivent en faire la demande gratuitement s’ils veulent en profiter. Utilisateurs de Les tarifs Conecta garderont leurs vitesses inchangées.

La fusion passera à trois euros à partir du 18 janvier

De Telefónica, ils rapportent que le l’amélioration de la vitesse ne sera pas directement liée aux augmentations de prix, puisque certains tarifs non liés à la fusion, tels que les anciens duos et trios, pourront bénéficier de l’augmentation de vitesse sans changement de prix.

Mais le 18 janvier 2021, de nouveaux tarifs pour les tarifs Fusion entreront également en vigueur, ce qui affectera aussi bien les clients nouveaux que actuels, même si ces derniers n’ont pas demandé l’augmentation de vitesse correspondant à leur tarif. Plus précisément, Fusion 0 augmentera ses frais mensuels de deux euros, tandis que le Le reste des tarifs Fusion sera majoré de trois euros par mois.

Cette modification obligatoire des frais de Movistar Fusión interviendra après l’augmentation similaire appliquée en mars 2020, mais cette fois sans impliquer une amélioration directe des conditions, bien que ces derniers mois, Movistar ait appliqué d’autres améliorations gratuites telles que l’arrivée du concerts illimités, meilleures conditions pour des lignes mobiles supplémentaires, plus de contenu télévisuel inclus ou élimination des séjours.

Avec toutes ces nouvelles, le Tarifs combinés Movistar à partir du 18 janvier sont résumés dans le tableau suivant: