L’idée qui est née dans Snapchat était peut-être folle au début, mais la vérité est que a tout changé en termes de réseaux sociaux. Contenu que vous publiez avec moins de «crainte» de sa permanence car, justement, ce qu’il n’a pas, c’est dit permanence. Tout dans le contenu éphémère ne dure pas longtemps, y compris les doutes quant à savoir s’il est publié ou non.

La réalité est que, qu’on l’aime plus ou qu’on l’aime moins, le contenu éphémère a triomphé et il se voit quand il met le pied sur une nouvelle application, sur un nouveau réseau. Certains ont moins de sens que d’autres, comme le pensent probablement ceux qui les détestent dans des endroits comme LinkedIn, ou comme ceux qui protestent maintenant contre leur arrivée sur Twitter sous la forme de flottes. Mais les flottes sont là pour rester, et c’est parfaitement logique.

Ne t’en vas pas

Comme nous l’avons dit, le “défaut” que ce type de contenu existe est Snapchat. C’est le réseau qui les a mis sur la carte et celui qui a souffert, comment pourrait-il en être autrement, la copie d’Instagram avec leurs histoires. Instagram lui-même a récemment fait de même avec TikTok, en incorporant ses Reels, par exemple. Parce que le leader est celui qui peut se permettre de faire cela: attendez et adaptez ce qui fonctionne.

Avec Instagram maintenant sous le commandement de Zuckerberg et de la société Facebook, les histoires ont touché un nombre beaucoup plus grand de personnes et ont atteint quelque chose que les actionnaires et les investisseurs de Facebook réclament depuis longtemps: une durée d’utilisation accrue. Les histoires ont probablement été la grande clé pour ne pas ouvrir Instagram, donner trois «J’aime» et partir. Désormais, vous consommez du contenu presque constamment.

Ce contenu disparaît change la façon dont nous interagissons avec les réseaux sociaux. Maintenant tu dois te dépêcher.

Et c’est ce qui a fait que ce contenu éphémère continue de se développer comme un gaz, pénétrant chaque fissure, accédant à tous les réseaux sociaux. Le mouvement Twitter avec ses flottes est assez intelligent à cet égard. Un réseau social rapide, avec un contenu de consommation très rapide et sujet à débat, a soudainement du contenu qui peut disparaître, et que vous invite à venir de plus en plus de fois dans la journée.

Le débat sur les flottes disparaît au fur et à mesure que les réponses à celles-ci vont à la sphère privée, aux SM, et elles ne sont plus là pour que quelqu’un réponde après des mois ou des années, comme c’est le cas avec les tweets. Twitter change la façon dont nous interagissons sur son réseau de manière presque radicale et parvient, comme nous l’avons mentionné précédemment, à augmenter notre temps de permanence. Assurez-vous de ne pas sortir et d’entrer encore et encore. Ce que vous ne voyez pas aujourd’hui, vous le manquerez à jamais. Ne t’en vas pas.

Prendre le temps des autres

Comme dans le cas des autres réseaux, vous pouvez consommer des flottes ou non, c’est quelque chose qui est laissé à votre choix. Il y aura des utilisateurs qui y transféreront une partie de leur contenu et ce ne sera plus permanent, et vous le manquerez probablement si vous ne les consommez pas mais, encore une fois, cela dépendra de vous. Alors maintenant Twitter couvre les deux principaux modèles d’utilisation des réseaux sociaux. Restez tel que vous étiez en ce qui concerne les tweets et ce qui fonctionnait, et très bien, sur les réseaux de vos concurrents comptait.

Beaucoup de gens ont sûrement vécu ce qui m’arrive depuis leur arrivée. Maintenant, je consomme moins d’Instagram et y partage moins d’histoires. Je les ai utilisés, dans une certaine mesure, pour atteindre d’autres domaines tels que Facebook, où j’ai mes contacts de confiance. Maintenant, avec les flottes, j’ai une question sur quoi publier et où. Ou, dans le pire des cas pour l’un des réseaux, déplacez toutes les publications vers le nouvel espace.

Twiiter gagne une nouvelle façon d’utiliser les réseaux avec les flottes, en même temps qu’il crée de nouvelles fenêtres pour insérer de la publicité

Si le jeu se passe bien pour Twitter, il incitera ses utilisateurs à consommer davantage de son contenu, ce qui se traduira par une plus grande permanence, plus de données échangées qui pourront être monétisées et, bien sûr, plus de fenêtres pour accrocher la publicité. Et accessoirement, arrachez les utilisateurs et le temps d’utilisation d’Instagram et de Facebook. Et il n’est pas pratique de sous-estimer quelque chose que Twitter a en sa faveur depuis longtemps, et qui avec les flottes peut être amélioré à l’infini: le sexe et la grande différence avec laquelle ces contenus sont traités par rapport à Instagram, Facebook ou TikTok.

À l’heure actuelle, ils sont très verts, la plupart des utilisateurs ne les ont pas activés et il reste encore un long chemin à parcourir en termes de contrôles de confidentialité et d’options de publication. Mais les flottes sont là pour rester car, à mon avis, C’est le type de contenu qui manquait à Twitter pour continuer à se développer dans un monde aussi compétitif que celui des réseaux. Oui, Twitter avait besoin de flottes et je crois fermement qu’elles réussiront. Et je veux aussi être autorisé à éditer les tweets.