Avec la nouvelle génération de Sony et Microsoft qui vient de débarquer dans le monde entier, il semble que le reste des plates-formes de jeux soit plus intéressé par l’approche que par la concurrence. Et il semble que Microsoft et Apple travaillent déjà ensemble pour que les nouveaux contrôleurs Xbox Series X et Series S fonctionnent sur les terminaux iPhone et iPad.

Malgré le fait que ces commandes aient une connectivité sans fil via Bluetooth, elles sont facilement synchronisées, à proprement parler. ils ne sont pas officiellement compatibles avec iOS ou iPadOS, quelque chose que les deux sociétés ont signalé “nous travaillons ensemble pour fournir une prise en charge des manettes Xbox Series X aux clients dans une future mise à jour«.

Ce n’est pas la première fois que les deux sociétés doivent travailler pour améliorer la compatibilité des manettes Xbox. Nous avons précédemment vu Apple travailler avec Microsoft pour ajouter la prise en charge des contrôleurs Xbox Elite 2 et Xbox Adaptive à iOS 14, plus tôt cette année. Cependant, le support a fait ses débuts près d’un an après la sortie d’Elite 2.

Pas évident combien de temps il faudra à Apple pour certifier les nouveaux contrôleurs de la série X, mais il y a des signes que le support DualSense pourrait bientôt arriver. Apple Insider a récemment rapporté qu’iOS 14.3, qui est actuellement en version bêta, “semble inclure un support en coulisse” pour le contrôleur DualSense de la PS5.

Par contre, pour le cas de Sony en ce moment Apple n’a fait aucune mention directe de la PS5 DualSense, complètement absent de la dernière note d’assistance officielle, mais j’espère que la société ne prendra pas trop de temps pour inclure également le support pour ce pilote. Et c’est que récemment, nous avons déjà vu que ces contrôles ont une compatibilité avancée pour les appareils Android, ainsi que le fort intérêt d’autres plates-formes telles que Steam.