La société a préparé un rapport dans lequel il indique qu’il est plus joué sur les téléphones mobiles qu’avant mars 2020.

La pandémie a radicalement changé nos vies et, aussi, nos formes de communication de loisir. Désormais, pour maintenir les distances sociales, les appareils mobiles sont devenus indispensables pour être proche de la famille ou des amis. Et aussi pour profiter davantage des jeux vidéo, comme le montre un enquête menée par Facebook et que nous avons vu refléter dans l’industrie des jeux.

Le réseau social a lancé un rapport intéressant sur le marché du jeu vidéo, dans lequel il indique que depuis mars dernier, lorsque le coronavirus Cela a provoqué un verrouillage pratiquement mondial, le nombre de joueurs sur les appareils mobiles a augmenté.

Les chiffres varient selon les régions. La croissance au Royaume-Uni est de 50%, tandis qu’en Corée du Sud elle est de 34%, aux États-Unis est de 28% ou en Allemagne de 25%. En ajoutant les données de ces territoires, le chiffre devient un total de plus de 50 millions de nouveaux joueurs sur ces systèmes. Des jeux comme Among Us ont influencé cette croissance médiatique.

Il est également indiqué que les nouveaux fans de jeux vidéo sur appareils mobiles sont plus susceptibles de dépenser de l’argent en microtransactions. L’étude souligne que les nouveaux joueurs ont dépensé environ 16,62 $ en moyenne et les nouveaux joueurs seulement environ 4,20 $.

