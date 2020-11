Le coronavirus est originaire d'un Pokémon, du moins une publication scientifique le croit

Un professeur d’université utilise Pokémon pour dénoncer la désinformation scientifique.

Malheureusement pour tout le monde, principalement en raison des terribles conséquences dont souffrent certaines personnes, nous nous souviendrons de 2020 année noire. Le coronavirus a changé notre société et notre vie quotidienne a été modifiée d’une manière que nous n’imaginions pas. Une autre conséquence dérivée de la situation est la grande désinformation qui règne sur Internet concernant Covid-19.

Une publication scientifique a accepté un article affirmant que la consommation de Zubats avait provoqué une épidémie de coronavirusEh bien, il s’avère qu’un enseignant assistant Le professeur d’entomologie à l’Université nationale de Taiwan a voulu montrer que de nombreuses revues scientifiques ils ne sont pas rigoureux au moment de la publication de la recherche et pour cela, il a envoyé un article à l’American Journal of Biomedical Science and Research qui disait que la consommation de Zubats était le coupable du coronavirus. Le document a été accepté et publié.

C’est maintenant que l’auteur de ce faux article, Matan Shelomi, a raconté l’histoire dans The Scientist. L’article, intitulé «Épidémie de COVID-19 dans Cyllage City liée à l’utilisation de Zubat», est plein de fausse information (Pour commencer, cette ville n’existe pas), elle cite des auteurs de fiction et, en plus, elle compte parmi ses co-auteurs Nurse Joy ou Doctor House (de la série House). Bien sûr, il comprend des références constantes à Pokémon.

Shelomi a fait semblant de dénoncer que de nombreuses publications scientifiques ils n’ont aucun contrôle sur ce qui est publié et ne sont pas des sources d’information fiables. En fait, cet article a même été cité par d’autres chercheurs dans des travaux «sérieux», faisant même référence à des expressions telles que l’épidémie avait «des signes et symptômes d’infection par Pokerus“. Pokérus est une maladie de Pokémon présente dans les jeux vidéo, ce qui leur permet d’améliorer leurs statistiques plus rapidement et est contagieux de créature en créature.

Le plus absurde de tout est que le professeur a assuré que ce n’est pas la première fois Ils vous publient une enquête dans laquelle vous utilisez des termes Pokémon. L’article sera supprimé du Web car l’auteur vous n’avez pas payé les frais de publication, non pas parce qu’il est plus faux qu’un billet de sept euros. Quoi qu’il en soit, si tant de discussions sur Pokémon vous ont laissé envie Pikachu et compagnie, nous vous invitons à rappeler notre analyse de Pokémon Sword et Pokémon Shield.

