Le nouveau coronavirus peut survivre sur du saumon réfrigéré pendant huit jours, selon une nouvelle étude de Chine.

La recherche fait suite à de récentes épidémies de coronavirus en Chine et en Nouvelle-Zélande liées à des emballages alimentaires.

Les scientifiques expliquent que le virus peut survivre sur la peau des poissons à des températures aussi basses que 39 degrés Fahrenheit pendant assez longtemps pour voyager entre les pays.

Lorsque le COVID-19 a frappé Pékin plusieurs semaines après le dernier cas confirmé d’infection à nouveau coronavirus, les autorités ont estimé que le virus pourrait provenir du saumon. Des tests ont montré des traces du virus sur un marché de la capitale chinoise, et les responsables ont interrompu les ventes de saumon dans la ville, interrompant brièvement les accords commerciaux avec les pays qui fournissent le poisson. Après la panique initiale, il était clair que le poisson ne propageait pas le virus. La nourriture n’est pas un moyen de transmission du COVID-19. Mais nous savons aussi depuis des mois que le virus peut survivre pendant des jours sur certaines surfaces et s’attarder dans l’air pendant des heures.

Quelques semaines plus tard, les autorités néo-zélandaises et chinoises ont trouvé des preuves que le coronavirus voyageait à nouveau via des emballages alimentaires. Cela a incité l’Organisation mondiale de la santé à préciser une fois de plus que la transmission par voie alimentaire n’était pas possible. Cela nous amène au développement le plus récent en la matière, une étude de Chine qui indique que le virus peut survivre sur du saumon réfrigéré jusqu’à huit jours.

L’Université d’agriculture de Chine du Sud et l’Académie des sciences agricoles du Guangdong à Guangzhou ont publié leurs résultats dans un formulaire d’examen non par les pairs en ligne, rapporte The Hill. Ils ont découvert que le virus peut survivre pendant huit jours à 4 degrés Celsius (39 degrés Fahrenheit), qui est la température de transport du saumon.

«Les poissons contaminés par le SRAS-CoV-2 d’un pays peuvent être facilement transportés vers un autre pays en une semaine, servant ainsi de l’une des sources de transmission internationale», ont déclaré les chercheurs. Contrairement aux autres aliments, le poisson doit être transporté à basse température, explique l’étude. «Le poisson est généralement vendu dans des quartiers dont la température est bien inférieure à la température ambiante normale. Cela signifie que les virus attachés à la peau des poissons et vendus sur les marchés du poisson ou des fruits de mer peuvent survivre longtemps. »

Le virus n’infecte pas les poissons eux-mêmes et il n’ya aucun danger à les consommer. Mais si le virus est présent à leur surface et qu’il est toujours infectieux, il peut y avoir un risque de transmission théorique du COVID-19. Le virus se propage principalement par gouttelettes, selon l’OMS, la transmission par aérosols et fomites étant également reconnue comme des voies de transmission. Plusieurs études ont montré que la transmission par aérosol peut jouer un rôle beaucoup plus important dans la propagation du virus que les responsables ne sont prêts à l’admettre, y compris l’OMS.

Les responsables de la santé ont demandé à la population de se laver les mains souvent pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus avant même que le COVID-19 n’atteigne le niveau pandémique. Ils ont également conseillé au public d’éviter de toucher le visage, en particulier les yeux, la bouche et le nez, avec des mains non lavées, afin de réduire le risque d’infection.

Bien que l’étude n’ait pas été revue et qu’il soit encore difficile de savoir si les virus issus de l’emballage ont récemment favorisé la propagation du virus en Chine ou en Nouvelle-Zélande, les résultats sont toujours significatifs. Les responsables de la santé pourraient envisager des précautions supplémentaires pour empêcher les travailleurs qui manipulent le saumon et d’autres poissons de les contaminer potentiellement pendant la transformation.

Les autorités chinoises enquêtent sur la viande, les emballages et les conteneurs importés depuis juin, explique Bloomberg. Six des plus de 500 000 échantillons sont devenus positifs pour le virus, selon l’agence des douanes chinoise. De plus, la Chine a suspendu les importations de 56 entreprises dans 19 pays après que des employés ont été infectés par le virus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.